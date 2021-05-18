Gündem Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 - 12:02 | 18 Mayıs 2021 - 12:02

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altına seyahat serbest mi? İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kısıtlamalarda son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kademeli normalleşme dönemine geçişle birlikte 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kısıtlamaları da gevşetildi. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altına seyahat serbest mi? İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kısıtlamalarda son durum