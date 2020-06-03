18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 18 yaş altı izin günleriyle ilgili Bakan Koca'dan açıklama

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili şunları söyledi;



65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu. Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.