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GeriGündem 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 18 yaş altı izin günleriyle ilgili Bakan Koca'dan açıklama
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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 22:24,

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 18 yaş altı izin günleriyle ilgili Bakan Koca'dan açıklama

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Haftada 2 gün olmak üzere 0 18 yaş grubundakiler çarşamba ve cuma günleri belli saatlerde sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Corona virüsü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili "Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili düzenleme üzerinde çalışıldığını söyleyen Bakan Koca, ". Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor." dedi.

218 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI
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18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili şunları söyledi;

65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu. Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.

3MYK TOPLANTISI SONRASI ÖMER ÇELİKTEN AÇIKLAMA
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MYK TOPLANTISI SONRASI ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan Çelik şunları söyledi;

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18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.

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Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Koca, 3 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 52 bin 305 olurken, 867 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi vefat ederken, toplam can kaybı 4 bin 609'a yükseldi. Bugün 931 kişi iyileşti.

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