18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-18 yaş sokağa çıkma yasağı zaman kalkacak?
18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Normalleşme süreci kademeli olarak işlerken, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 18 yaş altındakiler ve 65 yaş üstündeki vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanlar, haftanın belirli gün ve saatlerinde sokağa çıkma iznine tabi oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili "Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur." demişti. İşte, bu kapsamdaki tüm ayrıntılar...
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1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle beraber, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 18-20 yaş arasındaki gençler için bu yasak kaldırıldı. Düzenlemeye göre, 0-18 yaş arası bir süre daha yasak kapsamına alındı. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ederken, bu yaş grubundakiler, çarşamba ve cuma günleri saat 14.00 20.00 arasında dışarı çıkabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması doğrultusunda, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının bu hafta ele alınması bekleniyor.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili şunları söyledi;
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65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu. Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.
18 yaş altı sokağa çıkma yasağının Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.
18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili resmi bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
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18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN?
Sokağa çıkma izni 18 yaş altı için çarşamba ve cuma günleri uygulanıyor.
Buna göre, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği saatlerde dışarıda olabilecek olan 0-18 yaş arasındaki çocuklar, belirli kurallara riayet ederek sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor.
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0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyorlar.
Sokağa çıkma izniyle ilgili bir değişiklik gerçekleşmezse 0 18 yaş grubundakilerin 10 Haziran Çarşamba ve 12 Haziran Cuma günü dışarı çıkması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.