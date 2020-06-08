18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-18 yaş sokağa çıkma yasağı zaman kalkacak?

65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu. Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.



18 yaş altı sokağa çıkma yasağının Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.



18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili resmi bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.