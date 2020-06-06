18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi günlerde? Çocuklar ne zaman sokağa çıkabiliyor? İşte o tarihler ve saatler
18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Fakat yasağın sürdüğü günlerde belirli yaş grupları için sokağa çıkış izninin gün sayısı ve süresi arttırıldı. Vatandaşlar belirli günlerde dışarı çıkabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yaş altı sokağa çıkma izninin iki güne çıkarıldığını duyurmuştu. Sokağa çıkma izni 18 yaş altı için geçtiğimiz Cuma günü ikinci kez uygulanıyor. Çocuklar ve gençler saat 14:00'dan itibaren 20.00'a kadar dışarı çıkabiliyor. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar...
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18 yaş altı sokağa çıkma izni başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında dışarı çıkma hakkına sahip olan çocuklar ve 18 yaş altı gençler, saat 20.00'a kadar dışarıda olabilecek. 18 yaş altı sokağa çıkma izni kapsamında maske takmak zorunlu olacak ve takmayanlar idari para cezası ile karşılaşacak. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma izni hakkında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ve detaylı bilgiler
ÇOCUKLAR VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Sokağa çıkma izni 18 yaş altı için 5 Haziran Cuma günü ikinci kez uygulandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği saatlerde dışarıda olabilecek olan 0-18 yaş arasındaki çocuklar, belirli kurallara riayet ederek sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri için belirlenen saat ise 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 aralığı olacak. Sınırlama kapsamında kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesilebilecek.
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Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı.
Yine daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.
0-18 yaş arasındaki çocuklar ise yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla belirlenen günlerde dışarı çıkabiliyor.
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan Çelik şunları söyledi;
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18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ GENELGESİ
Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
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Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.
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65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.
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Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.