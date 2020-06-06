18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi günlerde? Çocuklar ne zaman sokağa çıkabiliyor? İşte o tarihler ve saatler

18 yaş altı sokağa çıkma izni başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında dışarı çıkma hakkına sahip olan çocuklar ve 18 yaş altı gençler, saat 20.00'a kadar dışarıda olabilecek. 18 yaş altı sokağa çıkma izni kapsamında maske takmak zorunlu olacak ve takmayanlar idari para cezası ile karşılaşacak. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma izni hakkında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ve detaylı bilgiler



ÇOCUKLAR VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?



Sokağa çıkma izni 18 yaş altı için 5 Haziran Cuma günü ikinci kez uygulandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği saatlerde dışarıda olabilecek olan 0-18 yaş arasındaki çocuklar, belirli kurallara riayet ederek sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri için belirlenen saat ise 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 aralığı olacak. Sınırlama kapsamında kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesilebilecek.