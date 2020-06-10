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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 12:57,

18 yaş altı otobüse binebilir mi?

18 yaş altı otobüse binebilir mi sorusu, sokağa çıkma yasağının belirli ölçülerde kaldırılmasının ardından araştırılan konu olmaya başladı. Bugün yasağın kalkmasıyla birlikte dışarı çıkan pek çok vatandaş, 18 yaş altı otobüse binebilir mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 18 yaş altı otobüse binebilir mi? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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18 yaş altı otobüse binebilir mi sorusu, geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma izni çerçevesinde de sorulmuştu. 18 yaş altı gençler yanlarında sadece ebeveynleri bulunması halinde sokağa çıkabileceği için otobüse binebilmeleri de mümkün olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı" ifadesinde bulunmuştu.

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Açıklamadan bazı kesitler ise şu şekilde;

- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

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- 65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.

- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

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- Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

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