18 yaş altı otobüse binebilir mi sorusu, geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma izni çerçevesinde de sorulmuştu. 18 yaş altı gençler yanlarında sadece ebeveynleri bulunması halinde sokağa çıkabileceği için otobüse binebilmeleri de mümkün olacak.