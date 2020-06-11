18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında, Kabine Toplantısı'nda alınan kararlarla bu yaş grubundaki vatandaşları ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği, bu yaş grubu vatandaşlar ve ebeveynleri tarafından merak ediliyor. Peki, 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mücadele kapsamında iki aydan bu yana devam eden 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkmaları belirli gün ve saat aralığında serbest olan bu yaş grubuna ilişkin alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...
2
Abone Ol
18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
3
Abone Ol
Erdoğan, buradaki açıklamasında; "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır" dedi.
4
Abone Ol
Öte yandan Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak.
5
Abone Ol
Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.