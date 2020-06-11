Gündem Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 08:27 , 11 Haziran 2020 - 08:28

18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında, Kabine Toplantısı'nda alınan kararlarla bu yaş grubundaki vatandaşları ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği, bu yaş grubu vatandaşlar ve ebeveynleri tarafından merak ediliyor. Peki, 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?