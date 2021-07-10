18 yaş altı ne zaman aşı olacak, kimler aşı olacak? Kronik hasta çocukların (18 yaş altı) kovid-19 aşı tarihi gündemde!
18 yaş altı kimlerin kovid-19 aşısı yaptıracağı, aşılamada yükselen oranlarla beraber gündemde yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş altı kronik hastalığı olanların aşılanacağını bildirdi. Aşılama hızıyla beraber, gözler 18 yaş altı aşı randevu ekranına çevrildi. Sırası gelen kronik hastalığı bulunan çocukların randevuları de MHRS, e Nabız ve e devlet gibi internet sitelerinden alınacak. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte, 18 yaş altı çocukların kovid-19 aşı takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Çocuklar ne zaman aşı olacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Çocuklar için Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takviminin açıklanacağını daha önce duyurmuştu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız." dedi. 18 yaş altı aşılama tarihi ile ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.
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18 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Bakan, Türkiye'de 18 yaş ve altının aşı olup olmamasına yönelik soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:
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"18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz."
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
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Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.