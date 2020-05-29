18 yaş altı gençler ve çocuklar izinsiz seyahat edebilecek mi? Cumhurbaşkanı açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki yaş gruplarıyla ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanının açıklaması ardından İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine '18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelge gönderdi. Çocuklar için seyahat yasağı kalktı mı? 18 yaş altı izinsiz seyahat edebilecek mi?
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İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırılacak.Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.
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18-20 yaş arasındaki gençler için kısıtlama son kez uygulanıyor
İçişleri Bakanlığının "20 Yaş ve Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle dışarıda olabilecek.
Öte yandan, 18-20 yaş arasındaki gençler için kısıtlama serbestisi bugün son kez uygulanacak.
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0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
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Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.
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Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.