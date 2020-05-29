18 yaş altı gençler ve çocuklar izinsiz seyahat edebilecek mi? Cumhurbaşkanı açıkladı

18-20 yaş arasındaki gençler için kısıtlama son kez uygulanıyor İçişleri Bakanlığının "20 Yaş ve Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle dışarıda olabilecek.



Öte yandan, 18-20 yaş arasındaki gençler için kısıtlama serbestisi bugün son kez uygulanacak.



