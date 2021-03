18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri… İşte kısa ve uzun 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ Bulutlar sarmıştı her yanı,



Kapkara bir geceydi,



Yağmur,bardaktan boşalırcasına,



Sağnak gibi yağıyordu,



Yedi düvelin gemilerinden yükselen,



Top,tüfek sesleri,



Her yanı inletiyordu,



Mustafa Kemalin askerleri,



Aslanlar gibi dövüşüyordu,



Ve Çanakkale kahramanca,



Düşmana selam veriyordu,



Kükrüyordu tepeden,



Mustafa Kemal,



Vatanıma ayak basacaksa düşman,



Yaşamanın ne gereği var,



En son nefer ölünceye kadar,



Dövüşeceksiniz aslanlar,



Görecek bütün dünya,



Ne aslanlar doğururmuş,



Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.



Ali Osman Yılmaz







ÇANAKKALE



Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.



Her karış torağında bin,şehit bir mezar.



Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.



Türk milleti aynı destanı yine yazar.



Sen rahat uyu ey şanlı şehit.



Gölgesinde gölgelen al bayrağın.



Hangi kem göz sana edebilir nazar.



Türk milleti aynı destanı yine yazar.



Yedi cihana yeter yazdığın destan.



Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.



Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.



Türk milleti aynı destanı yine yazar.



Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.



Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.



Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.



Türk milleti aynı destanı yine yazar.



Şefik Aydemir