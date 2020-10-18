18 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu - Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans oyunu meraklıların takip ettiği Şans Topu sonuçları bu akşam düzenlenen çekilişin ardından ilan edildi. En çok tercih edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da açıldı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş sonucuyla belirlenen büyük ikramiye sahibini bulacak. 18 Ekim 2020 tarihli Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. İşte, 18 Ekim Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve Şans Topu çekiliş sonuçları.
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Şans Topu çekiliş sonuçları, 18 Ekim tarihli canlı yayında yapılan çekilişin ardından belli oldu. Her hafta çarşamba ve pazar günü düzenlenen Şans Topu oyununun bu günkü çekilişinde şanslı numaraları bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları, saat 20:00'da gerçekleştirilen çekilişin ardından kamuoyuna duyuruldu. Şans Topu sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabilecek.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.