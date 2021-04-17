17 Nisan koronavirüs tablosunda son durum ve il il risk haritası - Corona virüs vaka sayısı belli oldu - İşte covid 19 hasta ve iyileşen verileri
17 Nisan corona virüs vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile güncelleniyor. Vaka sayılarının 60 binlere ulaşmasının ardından hafta başında ülke genelinde yeni önlemler hayata geçirildi. Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre ramazanın ilk 2 haftasında kısmi kapanma geçerli olacak. İstanbul'daki vaka artışının sürdüğü ise il il risk haritasında belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre ağır hasta 3 bin 240 oldu. 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 288 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan haftalık koronavirüs risk haritası da güncellendi. İşte Türkiye koronavirüs risk haritasında son durum ve 17 Nisan tarihli Türkiye Koronavirüs tablosu.
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Sağlık Bakanlığı günlük Türkiye koronavirüs vaka sayısı tablosunu yayınlamaya devam ediyor. Corona virüs vaka sayısı tablosu Türkiye koronavirüs verileri ile belli oldu. Açıklanan tabloda 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Risk haritasında, koronavirüs her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.
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17 NİSAN VAKA SAYISI
17 Nisan koronavirüs tablosunda yükselen vaka sayısı dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 240 oldu, 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.
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16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.
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15 NİSAN VAKA SAYISI
Türkiye koronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.
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14 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı 14 Nisan koronavirüs tablosunu yayınladı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.
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13 NİSAN VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 13 Nisan günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.
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HAFTALIK RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ
Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.
Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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12 NİSAN VAKA SAYISI
12 Nisan koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan' genelgesi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Öte yandan fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak, iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının duyurduğu Ramazan tedbirlerine uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek.
Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak, iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek, iftardan sonra da üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edilecek.
Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak, aykırı hareket edenlere işlem yapılacak.
Ramazan ayının anlamına uygun şekilde yardımlaşma ve dayanışma için de geçirilmesine yönelik vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak.
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Kademeli normalleşme uygulaması sonrasında vaka sayılarında yaşanan patlama, hükümeti yeni kararlar almaya zorladı. Yarın yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor. Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.
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Bilim Kurulu’nun bugünkü, Bakanlar Kurulu’nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.
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KIRMIZI KOD ALARMI
Hazırlıkların turizm sezonuna yönelik olduğu, sezona vaka sayısını kontrol altına alınmış bir ülke olarak girmenin planlandığı öğrenildi. Verilen bilgiye göre, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi Türkiye’ye daha fazla turist gönderen ülkeler “kırmızı kodlu” ülkeleri belirleyecek. Bu konuda hazırlıkların başladığı belirtildi. Türkiye’nin bugünkü rakamlarla riskli ülkeler arasında bulunmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
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10 BİNE İNDİRİLMELİ
Yapılan toplantılarda, uzmanlar, alınacak yeni kararların etkisiyle nisan sonunda vakaların gerileceğini, mayıs ayının ikinci yarısından sonra rahatlanacağını, vakaların 20 binlere ineceğini belirtiyorlar. Hedefin yaz aylarında en fazla 10 binli vaka seviyesinde kalmak olduğu ifade ediliyor.