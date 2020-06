17 Haziran Corona Virüs vaka sayısı tablosu: Türkiye ve dünyada koronavirüs (korona virüs) son durum güncel haritası

İtalya'da sinema, tiyatro ve kültür merkezleri açıldı



İspanya'da toplam vaka sayısı 291 bin 189'a çıkarken, son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da son bir haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.



İtalya'da ise can kaybı 34 bin 371'e, toplam vaka sayısı 237 bin 290'a, iyileşenlerin sayısı 177 bin 10'a ulaştı. Ülkede bugünden itibaren sinema, tiyatro ve kültür merkezleri açıldı.



Fransa'da can kaybı 29 bin 436'ya yükselirken vaka sayısı 157 bin 372, iyileşen kişi sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 72 bin 859 olarak açıklandı.



Belçika, bugünden itibaren Avrupa Birliği, Schengen ülkeleri ve İngiltere'ye sınırlarını açtı. Nüfus oranına göre salgından en çok etkilenen ülkelerden Belçika'nın vatandaşlarına ise 12 Avrupa ülkesinin sınırlarını açmayacağı bildirildi.



Çin'de son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülen başkent Pekin'de yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alınırken, tüm kentte virüs kontrol önlemleri yeniden uygulanmaya başlandı.



İran'da Kovid-19 tedavisi sonucu iyileşenlerden 1000 kişi, immün plazma bağışı için başvuruda bulundu.



Yeni Zelanda'da 24 gündür Kovid-19 vakası görülmedi



Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, ülkesinin Kovid-19'a karşı zafer kazandığını duyurdu.



Malezya hükümeti, salgın tedbirlerini hafifletme kapsamında ülkedeki gayrimüslim ibadethane ve anaokulların yeniden açılacağını duyurdu.



Özbekistan’da, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında yurt dışı uçuşları düzenlenmeye başlandı.



Endonezya'nın başkenti Cakarta'da normalleşme kapsamında bugün alışveriş merkezleri yeniden faaliyete geçti.



Avustralya'da normalleşme adımları kapsamında toplu mekanlarda 100 kişiden daha fazla kalabalığın bulunmasına izin verildi.



Tayland'da salgınla mücadele çerçevesinde son iki aydır devam eden "sokağa çıkma" yasağı kaldırıldı.



Pakistan'da vaka sayısının 145 bine ulaşmasıyla ülkenin bazı bölgelerinde yeniden 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.



Moldova'da Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında uçak seferleri başladı, restoran ve kafeler faaliyete geçti fakat yeni bir önlem olarak 63 yaş üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.