17 Haziran Corona Virüs vaka sayısı tablosu: Türkiye ve dünyada koronavirüs (korona virüs) son durum güncel haritası
Corona virüs 17 Haziran günlük tablosu iyileşen, hafta ve ölüm sayısı ile güncelleniyor. Veriler ülkemizde anlık olarak değişirken korona virüs salgını dünya genelinde 8 milyonu aşan vaka sayısı ile yayılmaya devam ediyor. Toplamda 444 bin kişinin hayatını kaybettiği covid 19 salgınında 4 milyona yakın kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Koronavirüs 16 Haziran tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiğini belirterek Türkiye'de vakaların artmasından dolayı daha dikkatli olunmasını ve tedbirlerin gevşetilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Son dakika bilgilere göre, corona virüste İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 30 olduğunu açıkladı. Peki 17 haziran corona virüs tablosunda son durum nedir? İşte ülkelerden gelen son haberler ve Türkiye koronavirüs tablosundaki son durum bilgiler...
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Corona Virüs günlük tablosunda son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Twitter adresinden açıklama yapan Bakan Koca, günlük vefat sayısının 18 olduğunu belirterek, vaka artışının belli bölgelerde yoğunlaştığını ifade etti. Tabloya göre, iyileşen sayısı bugün 947 olarak kaydedildi. Koronavirüs salgınında son gelen bilgilere göre dünya geneli vaka sayısı 8 milyona yaklaştı. Toplamda 434 bin kişi hayatını kaybederken, 3.790.104 kişi Covid 19'u yenerek sağlığına kavuştu. Salgının en çok etkilediği ülkeler arasında Amerika ve Brezilya yer alırken, Rusya ve Hindistan'da vaka artışlarının hızlandığı görülüyor. Amerika'da 2 milyon vaka bulunurken, Brezilya da vaka sayısı 867 bin oldu.
Dünya genelinde, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 8 milyon 200 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 273 bini, can kaybı 443 bini aştı.
16 Haziran günlük corona virüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Vaka sayısındaki düşüşe dikkat çeken Koca, şunları söyledi;
Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tablosunda son durumu açıkladı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.
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Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesi, ABD’de devam eden salgın nedeniyle 25 Nisan 2021'e ertelendi.
ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman milletvekili Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 904 bin 734'e, can kaybı 44 bin 657'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 464 bin 774 olarak açıklandı.
Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 545 bin 458'e, can kaybı 7 bin 284'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 294 bin 306 oldu.
Başkent Moskova’da restoran ile kafeler bugün itibarıyla veranda ve teraslarında hizmet vermeye başladı. Kütüphaneler, emlakçılar, reklam ajansları ve danışmanlık firmaları açıldı.
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Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını ''faydasız'' olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.
Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 873 bin 963'e, can kaybı 43 bin 485'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 453 bin 568 olarak açıklandı.
Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 537 bin 210'a, can kaybı 7 bin 91'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 284 bin 539 oldu.
Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının yükseldiği Hindistan'da ise vaka sayısı 10 bin 58 artarak 342 bin 841'e ulaşırken, 9 bin 914 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 180 bin 225 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 41 bin 736'ya, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 296 bin 857'ye yükseldi. Ülkede salgınla mücadele kapsamında kapatılan perakende dükkanları bugün yeniden açıldı.
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İtalya'da sinema, tiyatro ve kültür merkezleri açıldı
İspanya'da toplam vaka sayısı 291 bin 189'a çıkarken, son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da son bir haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.
İtalya'da ise can kaybı 34 bin 371'e, toplam vaka sayısı 237 bin 290'a, iyileşenlerin sayısı 177 bin 10'a ulaştı. Ülkede bugünden itibaren sinema, tiyatro ve kültür merkezleri açıldı.
Fransa'da can kaybı 29 bin 436'ya yükselirken vaka sayısı 157 bin 372, iyileşen kişi sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 72 bin 859 olarak açıklandı.
Belçika, bugünden itibaren Avrupa Birliği, Schengen ülkeleri ve İngiltere'ye sınırlarını açtı. Nüfus oranına göre salgından en çok etkilenen ülkelerden Belçika'nın vatandaşlarına ise 12 Avrupa ülkesinin sınırlarını açmayacağı bildirildi.
Çin'de son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülen başkent Pekin'de yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alınırken, tüm kentte virüs kontrol önlemleri yeniden uygulanmaya başlandı.
İran'da Kovid-19 tedavisi sonucu iyileşenlerden 1000 kişi, immün plazma bağışı için başvuruda bulundu.
Yeni Zelanda'da 24 gündür Kovid-19 vakası görülmedi
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, ülkesinin Kovid-19'a karşı zafer kazandığını duyurdu.
Malezya hükümeti, salgın tedbirlerini hafifletme kapsamında ülkedeki gayrimüslim ibadethane ve anaokulların yeniden açılacağını duyurdu.
Özbekistan’da, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında yurt dışı uçuşları düzenlenmeye başlandı.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da normalleşme kapsamında bugün alışveriş merkezleri yeniden faaliyete geçti.
Avustralya'da normalleşme adımları kapsamında toplu mekanlarda 100 kişiden daha fazla kalabalığın bulunmasına izin verildi.
Yeni Zelanda'da son 24 gündür Kovid-19 vakası görülmedi.
Tayland'da salgınla mücadele çerçevesinde son iki aydır devam eden "sokağa çıkma" yasağı kaldırıldı.
Pakistan'da vaka sayısının 145 bine ulaşmasıyla ülkenin bazı bölgelerinde yeniden 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Moldova'da Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında uçak seferleri başladı, restoran ve kafeler faaliyete geçti fakat yeni bir önlem olarak 63 yaş üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
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Fahrettin Koca Türkiye tablosunu bu mesajla paylaştı
İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim.
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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 327 artarak 117 bin 865'e yükseldi.
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Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 852 bin 785'e, can kaybı 42 bin 837'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 437 bin 512 olarak açıklandı.
Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 528 bin 964'e, can kaybı 6 bin 948'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 280 bin 50 oldu.
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Son dönemde vaka ve ölüm sayılarının yükseldiği Hindistan'da ise vaka sayısı 11 bin 275 artarak 332 bin 901'e ulaşırken, 9 bin 520 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 169 bin 600 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 41 bin 698'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 295 bin 889'a yükseldi.
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İspanya'da son bir haftada 26 kişinin öldüğü açıklandı
İspanya'da toplam vaka sayısı 291 bin 8'e çıkarken, son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da bir haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.
Ülkede hükümet, Schengen ülkelerine sınırların açılması için daha önce 1 Temmuz olarak açıkladığı tarihi 21 Haziran'a çekti.
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Öte yandan, Sağlık Bakanlığı ise son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 26 olduğunu açıkladı.
İtalya'da ise can kaybı 34 bin 345'e, toplam vaka sayısı 236 bin 989'a, iyileşenlerin sayısı 176 bin 370'e ulaştı.
Fransa'da can kaybı 29 bin 407'ye yükselirken vaka sayısı 157 bin 220, iyileşen kişi sayısı da 72 bin 859 olarak açıklandı.
Çin'de son 2 ayın en yüksek vaka artışı
Salgının ortaya çıktığı Çin’de son 2 ayın en yüksek vaka artışı yaşandı. Ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 57 Kovid-19 vakası tespit edildi.
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Almanya'nın Düsseldorf kentinde düğün ve etkinlik salonları işletmecileri ile bu sektöre bağlı çalışanlar, Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti.
Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu ve Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.
Cezayir hükümeti salgınla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını 19 vilayette kaldırdığını duyurdu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de salgına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokaklar boş kaldı.
Özbekistan'da, 15 Haziran'a kadar geçerli olan karantina tedbirleri 1 Ağustos'a uzatıldı.