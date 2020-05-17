Gündem Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 20:00 , 17 Mayıs 2020 - 20:01

15 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak?

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı kişiler, geçtiğimiz hafta ilk izinlerinden yararlanmıştı. 15-20 yaş arasındaki gençler ayrı, 15 yaş altı çocuklar farklı gün ve saatlerde sokağa çıkarak, sosyal mesafe ve kurallara eşliğinde gezecekleri 2. günü merak ediyor. Peki, 15 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak?