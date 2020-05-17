15 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak?
Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı kişiler, geçtiğimiz hafta ilk izinlerinden yararlanmıştı. 15-20 yaş arasındaki gençler ayrı, 15 yaş altı çocuklar farklı gün ve saatlerde sokağa çıkarak, sosyal mesafe ve kurallara eşliğinde gezecekleri 2. günü merak ediyor. Peki, 15 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak?
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1
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Geçtiğimiz hafta içi; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Gözler şimdi 2. izinin ne zaman olacağında. İşte, 'Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak?' sorusunun yanıtı...
2
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20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek. 0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.
3
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GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 13 Mayıs'ta uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.
4
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Hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.
5
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Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere sahiller ve oyun parklarında enerji attı. Güneşli havanın tadını çıkaran çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.