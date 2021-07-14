15 Temmuz sözleri ve mesajları 2021: Resimli, anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve görselleri…

15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri 2021 yılında yapılacak olan törenler öncesinde gönderilerde yer bulacak. Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Bu darbe girişimine karşı koyanlar arasından 251 kişi şehit oldu. Hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde anılıyor, onlar için dualar ediliyor. İşte resimli, yazılı, anlamlı 15 Temmuz mesajları ve görselleri…