15 Temmuz şehitleri anılıyor - 15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları

Vatandaşlar bedenlerini siper etti Sevdikleriyle bile vedalaşamadan evlerinden çıkan kadın, çocuk, yaşlı, genç her yaştan ve her meslekten vatandaşlar, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi.



Hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da en fazla şehit 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önü ve Esenler bölgesinde verildi.



Sokaklara çıkarak şehit olanlar arasına henüz ömürlerinin baharında 15 ve 16 yaşlarındaki çocukların yanı sıra, 6 çocuk babası esnafa kadar toplumdaki hemen hemen her meslek ve yaş grubundan vatandaş bulunuyor.



Bunlar arasında yer alan 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım ile 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, hain darbe girişiminin en genç şehitleri oldu.



Ev hanımları Türkan Türkmen Tekin ve Ayşe Aykaç'ın yanı sıra akademisyen Prof. Dr. İlhan Varank, fotomuhabiri Mustafa Cambaz ve esnaf Halil Kantarcı, taksici Akın Sertçelik ile diğer şehitler, dünyaya vatan savunmasının en şanlı örneklerinden birini gösterdi.