15 Temmuz şehitleri anılıyor - 15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları

Erol Olçok-Abdullah Tayyip Olçok: Darbenin en genç şehitlerinden bir diğeri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 16 yaşında hayatını kaybeden lise öğrencisi Abdullah Tayyip Olçok oldu. Reklamcı Erol Olçok (54) ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok, FETÖ mensuplarının köprüde halka ateş açması sırasında şehit edildi.



Halil İbrahim Yıldırım: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde yaşamını yitiren 15 yaşındaki işçi Halil İbrahim Yıldırım, en genç şehit olarak kayda geçti.



Mustafa Direkli: Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Direkli, darbe girişimi sırasında Orhanlı Gişelerinde şehit oldu.



Burak Cantürk: 20 yaşındaki Cantürk de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit oldu. Tatil dönemlerinde Çengelköy'deki bir kuru fasulyecide garsonluk yapan Balıkesir Üniversitesi İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Cantürk, darbe girişiminin yaşandığı gece, babası ve kardeşiyle otomobile bindiği sırada açılan ateş sonucu sırtından vuruldu.



Türkan Türkmen Tekin: Atatürk Havalimanı'na giderken darbeci askerlerin kullandığı tankın altında kalarak yaralanan 52 yaşındaki ev hanımı Tekin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ayşe Aykaç: Diğer bir ev hanımı Ayşe Aykaç da 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında eşiyle gittiği 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde hayatını kaybetti.



Köprüye gitmeden önce namaz kılıp ailesiyle helalleşen 4 çocuk annesi Aykaç, eşiyle köprüye doğru yürürken açılan ateş sonucu şehit edildi. Aykaç'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Sevgi Yeşilyurt: Bir muhasebe şirketinde çalışan 51 yaşındaki Yeşilyurt ise 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde FETÖ mensubu askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye ilişkin açıklamasının ardından sokağa çıkarak köprüye giden Yeşilyurt, darbeci askerlere karşı yanında bulunanlarla mücadele etti. Bu sırada açılan ateş sonucu şehit olan Yeşilyurt’un cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yeşilyurt, iki çocuk annesiydi.



Hain darbenin basın şehidi



Mustafa Cambaz: Yenişafak gazetesi fotomuhabiri 53 yaşındaki Cambaz, eşinin "Gitme" uyarısına rağmen, "Bu olaylar başlamışken beni evde tutamazsın" diyerek Çengelköy'e gitti.Silah seslerini duyarak karakolun önüne giden vatandaşların arasında bulunan Cambaz darbecilerin açtığı ateş sonucu göğsünden vurularak şehit oldu.



Cemal Demir: Darbe girişiminin en yaşlı şehitleri arasında yer alan 67 yaşındaki kalıp işçisi Cemal Demir, oğlu Yusuf Demir'le Bilecik'ten işten dönerken, Çamlıca Gişelerinde trafiğe takıldı. Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını radyodan dinledikten sonra aracını Kısıklı bölgesine park etti.Oğluyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Demir, darbeci hainler tarafından vurulan bir polisi TOMA'nın yanına taşıdı.



Tanklardan TOMA'ya doğru açılan ateş sırasında şehit olan 3 çocuk babası Demir'in cenazesi, Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.