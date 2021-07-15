15 Temmuz şehitleri anılıyor - 15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları
15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları her yıl farklı organizasyonlar ve etkinliklerle anılıyor. Bu yıl 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programında, 251 şehit tek tek anılarak ortaya koydukları kahramanlık, İngilizce görsel bir sunum eşliğinde yayınlanacak. Peki, 15 Temmuz şehitleri kimler? İşte 15 Temmuz şehitleri ve hikayeleri...
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, ev kadınından öğrencisine, iş adamından esnafına, profesöründen taksicisine kadar her meslekten ve yaş grubundan sokağa çıkarak şehit olan vatandaşlar, cuntacıların emellerine ulaşmasına engel oldu.Gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, o gece asker üniforması giymiş terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilenlerin acısı dinmiyor.
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Vatandaşlar bedenlerini siper etti
Sevdikleriyle bile vedalaşamadan evlerinden çıkan kadın, çocuk, yaşlı, genç her yaştan ve her meslekten vatandaşlar, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi.
Hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da en fazla şehit 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önü ve Esenler bölgesinde verildi.
Sokaklara çıkarak şehit olanlar arasına henüz ömürlerinin baharında 15 ve 16 yaşlarındaki çocukların yanı sıra, 6 çocuk babası esnafa kadar toplumdaki hemen hemen her meslek ve yaş grubundan vatandaş bulunuyor.
Bunlar arasında yer alan 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım ile 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, hain darbe girişiminin en genç şehitleri oldu.
Ev hanımları Türkan Türkmen Tekin ve Ayşe Aykaç'ın yanı sıra akademisyen Prof. Dr. İlhan Varank, fotomuhabiri Mustafa Cambaz ve esnaf Halil Kantarcı, taksici Akın Sertçelik ile diğer şehitler, dünyaya vatan savunmasının en şanlı örneklerinden birini gösterdi.
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Şehit olan en rütbeli asker
Sait Ertürk: İstanbul'da darbe girişiminin engellenmesinde kahramanca mücadele ederek önemli bir rol oynayan 47 yaşındaki Piyade kurmay Albay Sait Ertürk, hain darbecilerin şehit ettiği en üst düzey asker oldu. Ardında 8 ve 18 yaşlarında iki kız çocuğu ve eşini bırakan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün cenazesi, Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde defnedildi.
Akın Sertçelik: Darbe girişimini öğrendikten sonra eşinden istediği Türk bayrağını evinin balkonuna asarak üzerinde kimliğini bile almadan pijamalarıyla direnişe katılan 41 yaşındaki taksi şoförü Akın Sertçelik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehadete ulaştı.
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Erhan Dündar: Darbe girişimini öğrendikten sonra babasıyla evlerinden çıkarak Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilere karşı direnen 21 yaşındaki sağır ve dilsiz Erhan Dündar, sabaha doğru evlerine dönmek isterken Sultangazi'deki Baştabya Askeri Kışlası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda kalan Dündar, 25 Temmuz'da şehit oldu. Dündar'ın naaşı, Sultangazi Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
Engin Tilbaç: Sultangazi'deki Baştabya Kışlası önünde tankın altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Engin Tilbaç'ın naaşı tanınmaz hale geldiği için kimliği ancak DNA testiyle belirlenebildi.
Annesi zihinsel, babası fiziksel engelli Engin Tilbaç'ın naaşı, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde defnedildi.
Halil Kantarcı: Esnaflık yapan 37 yaşındaki 3 çocuk babası Halil Kantarcı, Çengelköy'de darbeci askerlerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kantarcı, 28 Şubat döneminde tutuklanarak uzun süre cezaevinde kalmıştı.
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İlhan Varank: Evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Prof Dr. İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı. Önce Vatan Caddesi’ne giden ve buradaki direnişin sonuç vermesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Varank, burada darbeciler tarafından silahla vurularak şehit oldu.
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Erol Olçok-Abdullah Tayyip Olçok: Darbenin en genç şehitlerinden bir diğeri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 16 yaşında hayatını kaybeden lise öğrencisi Abdullah Tayyip Olçok oldu. Reklamcı Erol Olçok (54) ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok, FETÖ mensuplarının köprüde halka ateş açması sırasında şehit edildi.
Halil İbrahim Yıldırım: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde yaşamını yitiren 15 yaşındaki işçi Halil İbrahim Yıldırım, en genç şehit olarak kayda geçti.
Mustafa Direkli: Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Direkli, darbe girişimi sırasında Orhanlı Gişelerinde şehit oldu.
Burak Cantürk: 20 yaşındaki Cantürk de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit oldu. Tatil dönemlerinde Çengelköy'deki bir kuru fasulyecide garsonluk yapan Balıkesir Üniversitesi İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Cantürk, darbe girişiminin yaşandığı gece, babası ve kardeşiyle otomobile bindiği sırada açılan ateş sonucu sırtından vuruldu.
Türkan Türkmen Tekin: Atatürk Havalimanı'na giderken darbeci askerlerin kullandığı tankın altında kalarak yaralanan 52 yaşındaki ev hanımı Tekin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ayşe Aykaç: Diğer bir ev hanımı Ayşe Aykaç da 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında eşiyle gittiği 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde hayatını kaybetti.
Köprüye gitmeden önce namaz kılıp ailesiyle helalleşen 4 çocuk annesi Aykaç, eşiyle köprüye doğru yürürken açılan ateş sonucu şehit edildi. Aykaç'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sevgi Yeşilyurt: Bir muhasebe şirketinde çalışan 51 yaşındaki Yeşilyurt ise 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde FETÖ mensubu askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye ilişkin açıklamasının ardından sokağa çıkarak köprüye giden Yeşilyurt, darbeci askerlere karşı yanında bulunanlarla mücadele etti. Bu sırada açılan ateş sonucu şehit olan Yeşilyurt’un cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yeşilyurt, iki çocuk annesiydi.
Hain darbenin basın şehidi
Mustafa Cambaz: Yenişafak gazetesi fotomuhabiri 53 yaşındaki Cambaz, eşinin "Gitme" uyarısına rağmen, "Bu olaylar başlamışken beni evde tutamazsın" diyerek Çengelköy'e gitti.Silah seslerini duyarak karakolun önüne giden vatandaşların arasında bulunan Cambaz darbecilerin açtığı ateş sonucu göğsünden vurularak şehit oldu.
Cemal Demir: Darbe girişiminin en yaşlı şehitleri arasında yer alan 67 yaşındaki kalıp işçisi Cemal Demir, oğlu Yusuf Demir'le Bilecik'ten işten dönerken, Çamlıca Gişelerinde trafiğe takıldı. Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını radyodan dinledikten sonra aracını Kısıklı bölgesine park etti.Oğluyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Demir, darbeci hainler tarafından vurulan bir polisi TOMA'nın yanına taşıdı.
Tanklardan TOMA'ya doğru açılan ateş sırasında şehit olan 3 çocuk babası Demir'in cenazesi, Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.