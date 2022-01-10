15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih detayı paylaşıldı
15 bin öğretmen ataması için detaylar belli oldu. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında süreç devam ederken atama tercihleri için adayların beklentileri ocak ayına yöneldi. sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda tercih hakkı elde edebilecekler. En fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edecek adaylar, e devlet üzerinden işlemlerini tamamlayacaklar. Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınabilecek. 15 bin öğretmen ataması hakkında detaylı bilgiler
15 bin öğretmen ataması sonuçları ve diğer süreçler, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafından yayınlanan takvime göre sözlü sınav sonuçlarının itirazları 14 Ocak tarihinde yayımlanacak. Adayların heyecanla beklediği atama tercihleri de bu ay içerisinde gerçekleşecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi ne zaman yapılacak? İşte, tercih tarihleri hakkında ayrıntılar.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen atamasına ilişkin "Ülkemizin içindeki şartları ne olursa olsun eğitimi göz ardı etmeyeceğiz. 2002'de eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022'de yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 606 bin seviyesine taşıdık. Okullarımızın öğretmen eksiğini giderdik. İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz" dedi.