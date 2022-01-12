15 bin öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihi yaklaşıyor
15 bin öğretmen atama süreci belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvim geçtiğimiz aylarda kamuoyuyla paylaşılmıştı. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ocak ayının son günlerine doğru başlayacak. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? İşte 15 bin öğretmen atama takvimi…
Başvuruları geçtiğimiz aylarda alınan 15 bin öğretmen atamasında tercih heyecanı başladı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilmişti. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.