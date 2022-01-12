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HaberlerGündem Haberleri15 bin öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihi yaklaşıyor
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Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 13:07 | 

15 bin öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihi yaklaşıyor

15 bin öğretmen atama süreci belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvim geçtiğimiz aylarda kamuoyuyla paylaşılmıştı. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ocak ayının son günlerine doğru başlayacak. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? İşte 15 bin öğretmen atama takvimi

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Başvuruları geçtiğimiz aylarda alınan 15 bin öğretmen atamasında tercih heyecanı başladı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilmişti. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak.
2SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
3ATAMALAR NASIL YAPILACAK

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
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Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
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