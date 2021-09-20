Gündem Haber Giriş: 20 Eylül 2021 - 21:41 | 20 Eylül 2021 - 21:41

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? MEB 2021 öğretmen ataması başvuru tarihleri yaklaşıyor

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 3 Eylül'de yapılan 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin yeni öğretmen ataması için takvim yayınlandı. Ek öğretmen atamaları için başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek. 15 bin yeni öğretmen ataması başvurusunda adaylar branş dağılımlarını göz önünde bulunduracak. Gözler şimdi MEB'den gelecek "15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu" duyurusunda. Peki, 15 bin öğretmen ataması kontenjan listesi ne zaman açıklanır? İşte, atamalara dair ayrıntılar.