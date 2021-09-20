15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? MEB 2021 öğretmen ataması başvuru tarihleri yaklaşıyor
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 3 Eylül'de yapılan 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin yeni öğretmen ataması için takvim yayınlandı. Ek öğretmen atamaları için başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek. 15 bin yeni öğretmen ataması başvurusunda adaylar branş dağılımlarını göz önünde bulunduracak. Gözler şimdi MEB'den gelecek "15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu" duyurusunda. Peki, 15 bin öğretmen ataması kontenjan listesi ne zaman açıklanır? İşte, atamalara dair ayrıntılar.
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15 bin öğretmen ataması başvuru tarihi ve branş dağılımları son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek atama müjdesini vermesinin ardından, MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimini açıkladı. Takvime göre ön başvurular 27 Eylül'de başlayacak. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı henüz yayınlanmazken, bir hafta içerisinde kılavuzun paylaşılması bekleniyor.
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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ek öğretmen atamaları için başvurular 27 Eylül Pazartesi başlayacak. Öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı bu tarihten önce yayınlanacak. Bu bilgilere göre branş dağılımın bir hafta içerisinde belli olması ön görülüyor.
Öte yandan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.
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ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı.
Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.
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Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
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Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.