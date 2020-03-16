14 gün kuralı nedir? Sağlık Bakanlığı'ndan 14 gün kuralıyla igili önemli paylaşım
Türkiye genelinde alınan önlemler kapsamında yetkililer corona virüsüne karşı vatandaşlardan '14 gün kuralı' na uyulmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı corona virüsü önlemlerine yönelik 4 gün kuralını yani karantina sürecini uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakanlığı twitter hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara evden çıkmama uyarısı konusunda vurgu yapıldı. Peki, 14 gün kuralı nedir? Corona virüsüne karşı 14 gün kurası nasıl uygulanır? İşte, o konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımın detayları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
14 gün kuralı nedir? sorusu, ülkemizde alınan corona virüsü önemleri çerçevesinde sıklıkla gündeme geliyor. Karantina süreci olan 14 gün kuralında yetkililer "Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın." vurgusu yapıyor. Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın 14 gün kuralıyla ilgili bilinmesi gereken ayrıntılar.
2
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN '14 GÜN' PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı"nı uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.
3
Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan paylaşımda, evde yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:
4
"Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."
5
ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SIKINTISINA DİKKAT
Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takılması gerektiği belirtilen paylaşımda, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine işaret edildi.
6
Yeni koronavirüs hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi "hsgm.saglik.gov.tr" ve bakanlığın sosyal medya hesaplarının takip edilmesi istenildi.