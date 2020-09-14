Gündem Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 00:06 | 14 Eylül 2020 - 00:09

14 Eylül EBA TV ilkokul ortaokul ve lise ders programı belli oldu! EBA TV nasıl ve nereden izlenir?

Uzaktan eğitim üçüncü haftasında devam ediyor. EBA TV canlı yayını öğrenciler ve velileri tarafından gün gün takip ediliyor. EBA TV yayını, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı kanallardan oluşuyor. 09.00 itibariyle başlayan ve tekrar yayınları gün içinde devam eden EBA TV'nin nasıl izlendiği 14 Eylül'de araştırılıyor. Peki, EBA TV nasıl ve nereden izlenir? İşte, güncel EBA TV ilkokul ortaokul ve lise ders programı...