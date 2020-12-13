14 Aralık Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Şirket, hafif uyduları düşük maliyetle uzaya fırlatıyor Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve Amerikan Boeing ve Lockheed Martin firmalarının ortağı olduğu United Launch Allience (ULA) gibi özel şirketlerin roketleri gibi birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri taşıyabiliyor.



Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan mekik, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde uyduları daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.



Şirket, fırlatışlarını Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Mahia Yarımadası'ndan kurduğu özel platformdan yapıyor