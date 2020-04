Corona Virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? Corona virüsü Türkiye haritası

Corona Virüsü salgınında dünyada son durum Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 107 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 400 bine yaklaştı.



468'e çıktı. Salgının 7 haftadır sürdüğü ülkedeki vaka sayısı 152 bin 271'e, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 534'e yükseldi.



Salgından en fazla etkilenen ABD'de ise virüs bulaşanların sayısı 520 bine ulaşırken, can kaybı da 20 bine yaklaştı. ABD böylelikle, can kaybında İtalya'yı geride bırakarak, Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu.