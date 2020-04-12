Corona Virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? Corona virüsü Türkiye haritası
İçerisinde Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın pek çok ülkesinde görülen Corona Virüsü'nde son durum anbean araştırılıyor. Corona Virüsü vakaları ve virüsten hayatını kaybedenlerin sayısını merak eden vatandaşlar, yetkililerin açıklamalarını ve Corona virüsü Türkiye haritasını yakından takip ediyor. Peki Türkiye ve dünyada Corona Virüsü vakalarında son durum ne? Corona Virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Corona virüsü Türkiye haritası..
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Corona virüsü (Kovid-19) Türkiye ve dünyanın ana gündem konularından biri oldu. Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili dünya genelinde yetkililer bilgilendirmelerine devam ederken, Türkiye'deki son rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hem canlı yayınlarla hem de Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla bildiriyor. Salgından en fazla etkilenen ABD'de ise virüs bulaşanların sayısı 520 bine ulaşırken, can kaybı da 20 bine yaklaştı. ABD böylelikle, can kaybında İtalya'yı geride bırakarak, Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu. Peki, Türkiye'de son durum? Türkiye'de Corona Virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?
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Türkiye'nin Corona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 138 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğunu, 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 52 bin 167'ye, can kaybının 1101'e yükseldiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." mesajını paylaştı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan “Covid 19” takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden aktif hale getirildi. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum tüm detayları ile paylaşılıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı ekranda covid-19 ile ilgili sayısal veriler paylaşılıyor.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 107 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 400 bine yaklaştı.
468'e çıktı. Salgının 7 haftadır sürdüğü ülkedeki vaka sayısı 152 bin 271'e, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 534'e yükseldi.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de ise virüs bulaşanların sayısı 520 bine ulaşırken, can kaybı da 20 bine yaklaştı. ABD böylelikle, can kaybında İtalya'yı geride bırakarak, Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu.
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İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artarak 16 bin 353 oldu. Günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artışın kaydedildiği ülkede vaka sayısı 161 bin 852'ye, iyileşenlerin sayısı 59 bin 109'a çıktı.
Fransa'da ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 129 bin 654'e ulaşırken, hastalığı atlatan kişi sayısı da 26 bin 391 olarak açıklandı.
Kovid-19 kaynaklı ölümler İngiltere'de 917 artışla 9 bin 875, Belçika'da 327 artışla 3 bin 346, İran'da 125 artışla 4 bin 357, Hollanda'da 132 artışla 2 bin 643, Brezilya'da 22 artışla 1090, İsviçre'de 34 artışla 1036, Çin'de ise 3 artışla 3 bin 339 oldu.
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ABD, Kovid-19'dan ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 715'e çıktığı ABD, bu alanda dünyada ilk sıraya yerleşti. ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bıraktı.ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor. ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.
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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 bini aştı
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 400 bin 876 kişi virüsü yenmeyi başardı.
İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken ülkede Kovid-19'a yakalanan 77 bin 525 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (59 bin 109), Almanya (57 bin 400), İran (41 bin 947), İtalya (32 bin 534), ABD (28 bin 755) ve Fransa (26 bin 391) oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 767 bin 609'a ulaşırken, virüs nedeniyle 108 bin 178 kişi hayatını kaybetti.