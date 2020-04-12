Corona Virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? Corona virüsü Türkiye haritası

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artarak 16 bin 353 oldu. Günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artışın kaydedildiği ülkede vaka sayısı 161 bin 852'ye, iyileşenlerin sayısı 59 bin 109'a çıktı.



Fransa'da ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 129 bin 654'e ulaşırken, hastalığı atlatan kişi sayısı da 26 bin 391 olarak açıklandı.



Kovid-19 kaynaklı ölümler İngiltere'de 917 artışla 9 bin 875, Belçika'da 327 artışla 3 bin 346, İran'da 125 artışla 4 bin 357, Hollanda'da 132 artışla 2 bin 643, Brezilya'da 22 artışla 1090, İsviçre'de 34 artışla 1036, Çin'de ise 3 artışla 3 bin 339 oldu.