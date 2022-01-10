Fotoğraf: iStock
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Çalışan Gazeteciler Günü tarihi ve önemi
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü meşajlar ve sözlerle kutlanırken, bu önemli günün tarihi ve nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Peki, her yıl kutlanan 10 Ocak Çaşılan Gazeteciler günü nedir, ilk ne zaman kutlandı? İşte, Her yıl 10 Ocak'ta kutlanan Çalışan Gazeteciler gününe vesile olan esas tarihsel olay hakkında bilgiler...
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak tüm yurtta özellikle sosyal medyada mesajlar ve güzel sözlerle kutlanıyor. Günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda siyasiler de bu güne özel mesajlar yayınlıyorlar. Peki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte en güzel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anlam ve önemi...
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?
Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.
1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.
1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TARİHİ VE ÖNEMİ
4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmî gazetede yayımlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur. +
“Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı ve 1971’de “Çalışan Gazeteciler Günü” halini aldı.
“Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı ve 1971’de “Çalışan Gazeteciler Günü” halini aldı.