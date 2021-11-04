10 Kasım tatil mi, okul var mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü hakkında bilgiler
10 Kasım tatil mi, sorusu vatandaşların gündemine geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da anma törenleri yapılacak. Çalışanlar ve öğrenciler 10 Kasım'ın tatil olup olmadığını merak ediyorlar. Peki, 10 Kasım tatil mi, okul var mı? İşte, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü tatili hakkında ayrıntılı bilgiler.
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için geri sayım başladı. Bu sene de önemli gün vatandaşlar tarafından bekleniyor. Her yıl 10 Kasım’da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu yıl Atatürk’ün ölümünün 83’ncü yıl dönümü. Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre bu tarih resmi tatiller arasında yer almıyor. İşte konu ile ilgili bilgiler
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10 KASIM REMİ TATİL Mİ?
10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.
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RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI
İşte resmi gazete içerisinde yer alan tatil günleri:
1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır :
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.
19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
Dini bayramlar şunlardır :
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
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2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.