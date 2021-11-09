10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da tatil olacak mı? Resmi Gazete açıklaması
10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümü. 10 Kasım’da her sene Mustafa Kemal Atatürk için anma törenleri düzenleniyor. Vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyorlar. Peki, yarın resmi tatil mi? İşte Resmi Gazete’de yer alan bilgiler
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10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Resmi Gazete içerisinde açıklanan tatiller arasında 10 Kasım bulunmuyor. Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’ncü yıl dönümünde okullarda öğrenciler günün anlam ve önemine uygun etkinlere katılacaklar.
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10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.
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RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI
İşte resmi gazete içerisinde yer alan tatil günleri:
1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır :
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.
19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
Dini bayramlar şunlardır :
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.