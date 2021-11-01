10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar tatil mi? Resmi Gazete açıklaması
10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Bu yıl Atatürk’ün vefatının 83’nci yıl dönümü. 10 Kasım’da her sene Mustafa Kemal Atatürk için anma törenleri düzenleniyor. Vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun etkinliklere katılıyorlar. Peki, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar
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10 Kasım için geri sayım başladı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk, o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor. Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre bu tarih resmi tatiller arasında yer almıyor.
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10 KASIM REMİ TATİL Mİ?
10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.
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RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI
1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır :
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.
19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
Dini bayramlar şunlardır :
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.