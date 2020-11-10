10 Kasım ile ilgili şiirler: En güzel ve duygulu 2, 4 ve 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma şiirlerinden bol seçenekler

10 Kasım ile ilgili şiirler, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 10 Kasım şiirleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenlerine anlam katmak isteyen pek çok öğrenci, internet üzerinden ortaokul ve ilkokul için kısa şiirleri araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk'ün ölümünün üzerinden geçen 82. yılı 10 Kasım şiirleri ile ifa etmek isteyen pek çok kişi, ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf ve diğer sınıflar için en uygun seçenekleri araştırmaya başladı. İşte, Ortaokul ve İlkokul için 10 Kasım ile ilgili şiirler



10 KASIM ŞİİRİ: MUSTAFA KEMAL SESLENSE



Yüzyıllar öncesinden

Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size

Ben Mustafa Kemal'im heyy...

Ben Mustafa Kemal'im.

Büyük büyük denizlerim vardır benim

Hürriyeti içmiş dalgalarım.

Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim

Ulusumun yarınında sevincim

Ben Mustafa Kemal'im heyy...

Karanlığı deler gözlerim.

Dalgalara binip gelmiş kahraman,

Gökçe gözlerine türküler yaktığımız...

Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan

İşte benim...

Ben...

Mustafa Kemal...

Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda

Deyip, öyle girdim savaşa

Komut verdim

Şahlandı cümle vatan

Boğdum kör talihi zindanında.

Bahtı gülen anaları yurdumun

Gökleri, dağları, denizleri

Yarınları, güvenip de uyuduğum

Aslan yeleli ışığı sınırlarımın

Mehmetleri

Tutun ellerinden yüreklerinizin

Sevgilerinizle beni yıkayın.

Yüzyıllar öncesinden

Yüzyıllar sonrasından gelir sesim

Sevdiğim

Bir tanem

Türkiye'lim

Sen varoldukça belli ki

Ben Mustafa Kemal'im.

Sen var oldukça belli ki

Ben Mustafa Kemal'im.

B.Kemal ÇAĞLAR



MUSTAFA KEMAL'IN GÖK YAZILARI



Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,

Mavicek bebelerin, ak kızların,

Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,

Bir 1O Kasım gecesi

Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:

-Ey Türk gençliği...



Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,

Şimdi destan ellerimle yazıyorum,

Yeşiline suyun,

Kuşun,

Yelin,

Yaprağın:

"Ne Mutlu Türküm Diyene."



Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,

Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim

Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,

Elimde tebeşir

Yazıyorum kara gecenin üstüne

Yazıyorum armağanımı:

"Övün, Çalış, Güven."

F. Hüsnü DAĞLARCA