10 Kasım ile ilgili resimli mesajları: 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözlerinden anlamlı, duygulu ve farklı seçenekler
10 Kasım ile ilgili mesajları gündemde yer alıyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygularını göstermek isteyen birçok kişi, en güzel 10 Kasım Atatürk sözleri ve resimlerini sosyal medya üzerinden paylaşacak. Vazifesi süresince düşman karşısında cephede savaş veren ve Cumhuriyetimizin kuruculuğunu üstlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini haberimizde derledik. En güzel, anlamlı, duygulu Atatürk sözleri ile 10 Kasım mesajlarına yer verebilirsiniz. İşte, 10 Kasım Atatürk'ü anma resimli mesajları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden farklı ve anlamlı seçenekler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata veda edişinin 82. yıl dönümünde resimleri ve sözleri ile yad ediliyor. Sosyal medya aracılığıyla Atatürk resimleri ve sözleri arasından en güzel ve anlamlı olanları paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, fotoğraflı paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve resimleri derlemesi
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ VE FOTOĞRAFLARI
Vazifesi süresince düşman karşısında cephede savaş veren ve Cumhuriyetimizin kuruculuğunu üstlenen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Salı günü ardında bıraktığı sözleri ve resimleri ile minnetle anılacak. Atatürk'ün sözleri ve resimleri aracılığıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygularını göstermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden en güzel 10 Kasım Atatürk sözleri ve resmi için araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı.
"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."
2
Abone Ol
"Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür."
3
Abone Ol
"Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."
4
Abone Ol
"Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın şartı kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."
5
Abone Ol
"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
6
Abone Ol
"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."