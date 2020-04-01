1 Nisan'da neden şaka yapılıyor? Anneye, kardeşe, arkadaşlara yapılabilecek 1 Nisan şakaları
1 Nisan Şaka gününü bu yıl şakasız geçirmek istemeyenler erken saatlerden itibaren araştırmalar başladı. Bu yıl corona virüsü nedeniyle 1 Nisan şakaları kısıtlı alanda yapılabilecek. Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunuyor. 1 Nisan'da neden şaka yapılıyor? İşte anneye, kardeşe, arkadaşlara yapılabilecek 1 Nisan şakaları…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Her yıl dünyanın birçok ülkesinde 1 Nisan günü yüzlerce komik ya da tuhaf şakalaşmalarla geçiyor. 1 Nisan'ın yüzyıllardır devam eden şaka geleneği bu yıl corona virüsü nedeniyle buruk geçse de zararsız şakalarla gününüzü hareketlendirebilirsiniz. İşte 1 Nisan Şaka Günü'nün tarihi ve anneye, sevgiliye, arkadaşlara yapılabilecek 1 Nisan şakaları…
2
Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır.
1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.
3
ÜNLÜ ŞAKASI Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.
SOYA SOSU ŞAKASI Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi yanıltabilirsiniz.
DİŞ MACUNU ŞAKASI Kremalı bisküvilerin içindeki kremaların çıkartıp diş macunu koyun, kardeşinizin ağzının alacağı şekli keyifle izleyin.
GIDA BOYASI ŞAKASI Ev arkadaşınızın, şampuanı ya da diş macununa gıda boyası koyarak sabah sabah unutamayacağı bir şaka yapabilirsiniz.
4
SOĞANDAN ELMA ŞEKERİ Kuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.
KAĞIT BÖCEK Abajurun içine girmiş kağıttan böcek anneniz için oldukça korkutucu olacaktır.
5
DÜNYADA YAPILMIŞ EN EFSANE 1 NİSAN" ŞAKALARI
1962'de İsveç'in siyah beyaz yayın yapan tek televizyon kanalına 1 Nisan'da çıkan bir teknisyen, yeni ve çok basit bir teknoloji sayesinde izleyicilere renkli televizyon izleyebilecekleri müjdesi verdi. Bu yöntem ekranın önüne bir naylon kadın çorabı germekti ve yüz binlerce kişi bu öneriyi gerçekten denedi.
Yine 1998'de fast food zinciri Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfa ilanla, ünlü "Whopper" hamburgeri yerine solak 32 milyon Amerikalı için "Solaklar için Whopper" ürününü çıkaracağını açıklamış, ardından yeni hamburger için yüz binlerce başvuru aldığını bildirmişti.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin 1957'deki "Panorama"da, aşırı ılık geçen kış ve spagettilere saldıran böceklerin ortadan kalkması sayesinde, İsviçreli köylülerin ağaçlarından görülmemiş spagetti rekoltesi elde ettiği bildirildi. Bunun üzerine binlerce İngiliz telefona sarılarak, evlerinde nasıl spagetti yetiştirebileceklerini sordu.
1996'de Amerikan fast food zinciri Taco Bell'in, Amerikan bağımsızlık tarihinin sembolü olan ve Philadelphia'da bulunan özgürlük çanını satın aldığını ve federal hükümetin çanın adını Taco özgürlük çanı olarak değiştirdiğini açıklaması, halka arasında infial yarattı.
Amerikan Sport Illustrated dergisi, 1985'te, beyzbol topuna saatte 270 km hızla vuran ve New York Mets takımına transfer olacak Sidd Finch adlı hayali oyuncunun haberini yazdı. Makalede, oyuncunun bu yeteneğini bir Tibet manastırında idman yaparak elde ettiği yazıldı.1977'de İngiliz The Guardian gazetesi, Hint Okyanu'sundaki hayali San Seriffe ada cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümünü kutlamak için 7 sayfalık ek çıkardı. Ekte cumhuriyeti oluşturan "Yukarı Kasa" ve "Aşağı Kasa" adalarının kültür ve coğrafyası ayrıntılarıyla anlatıldı.1976'da da İngiliz gökbilimci Patrick Moore, 1 Nisan 09.47'de Plüton Jüpiter'in arkasında geçerken sıradışı bir olay meydana geleceğini, gezegenlerin bu dizilişinin Dünya'nın çekim gücünü azaltacağını söylemişti. Tam bu anda sıçrayanların havada uçma hissini duyumsayacaklarını söyleyen Moore'un bu açıklaması binlerce kişi tarafından uygulanmıştı.1992'de sol eğilimli NPR (ulusal halk) radyosu, Richard Nixon'ın "Kötü bir şey yapmadım ve bir kez daha kötü bir şey yapmayacağım" sloganıyla başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Nixon'ın sesini taklit eden kişi çok başarılı bulundu.
1995'te Discover dergisi, Aprile Pazzo isimli bir biyoloğun Antarktika'da kafası yassı kemiklerden oluşan ve penguenleri yakalamak için buzu büyük bir hızla ısıtan yeni bir tür hayvan türü keşfettiğini açıklamıştı.