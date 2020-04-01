1 Nisan'da neden şaka yapılıyor? Anneye, kardeşe, arkadaşlara yapılabilecek 1 Nisan şakaları

DÜNYADA YAPILMIŞ EN EFSANE 1 NİSAN" ŞAKALARI 1962'de İsveç'in siyah beyaz yayın yapan tek televizyon kanalına 1 Nisan'da çıkan bir teknisyen, yeni ve çok basit bir teknoloji sayesinde izleyicilere renkli televizyon izleyebilecekleri müjdesi verdi. Bu yöntem ekranın önüne bir naylon kadın çorabı germekti ve yüz binlerce kişi bu öneriyi gerçekten denedi.



Yine 1998'de fast food zinciri Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfa ilanla, ünlü "Whopper" hamburgeri yerine solak 32 milyon Amerikalı için "Solaklar için Whopper" ürününü çıkaracağını açıklamış, ardından yeni hamburger için yüz binlerce başvuru aldığını bildirmişti.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin 1957'deki "Panorama"da, aşırı ılık geçen kış ve spagettilere saldıran böceklerin ortadan kalkması sayesinde, İsviçreli köylülerin ağaçlarından görülmemiş spagetti rekoltesi elde ettiği bildirildi. Bunun üzerine binlerce İngiliz telefona sarılarak, evlerinde nasıl spagetti yetiştirebileceklerini sordu.



1996'de Amerikan fast food zinciri Taco Bell'in, Amerikan bağımsızlık tarihinin sembolü olan ve Philadelphia'da bulunan özgürlük çanını satın aldığını ve federal hükümetin çanın adını Taco özgürlük çanı olarak değiştirdiğini açıklaması, halka arasında infial yarattı.



Amerikan Sport Illustrated dergisi, 1985'te, beyzbol topuna saatte 270 km hızla vuran ve New York Mets takımına transfer olacak Sidd Finch adlı hayali oyuncunun haberini yazdı. Makalede, oyuncunun bu yeteneğini bir Tibet manastırında idman yaparak elde ettiği yazıldı.1977'de İngiliz The Guardian gazetesi, Hint Okyanu'sundaki hayali San Seriffe ada cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümünü kutlamak için 7 sayfalık ek çıkardı. Ekte cumhuriyeti oluşturan "Yukarı Kasa" ve "Aşağı Kasa" adalarının kültür ve coğrafyası ayrıntılarıyla anlatıldı.1976'da da İngiliz gökbilimci Patrick Moore, 1 Nisan 09.47'de Plüton Jüpiter'in arkasında geçerken sıradışı bir olay meydana geleceğini, gezegenlerin bu dizilişinin Dünya'nın çekim gücünü azaltacağını söylemişti. Tam bu anda sıçrayanların havada uçma hissini duyumsayacaklarını söyleyen Moore'un bu açıklaması binlerce kişi tarafından uygulanmıştı.1992'de sol eğilimli NPR (ulusal halk) radyosu, Richard Nixon'ın "Kötü bir şey yapmadım ve bir kez daha kötü bir şey yapmayacağım" sloganıyla başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Nixon'ın sesini taklit eden kişi çok başarılı bulundu.



1995'te Discover dergisi, Aprile Pazzo isimli bir biyoloğun Antarktika'da kafası yassı kemiklerden oluşan ve penguenleri yakalamak için buzu büyük bir hızla ısıtan yeni bir tür hayvan türü keşfettiğini açıklamıştı.