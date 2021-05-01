1 Mayıs sözleri ve mesajları! 1 Mayıs İşçi Bayramı için en anlamlı sözler
1 Mayıs İşçi Bayramı anlamlı sözler, mesajlar ve görseller ile gündemde yer alıyor. Türkiye'de ilk kez 1923 yılında kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, 2008 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilmiş ve 2009 yılında ise 1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmişti. Emekçilerin kutladığı bu güne 1 Mayıs mesajları ve sözleri aracılığıyla birbirinden anlamlı paylaşımlar yapılmakta ve sosyal medya üzerinden gönderilerle anlam kazandırılmakta. İşte, birbirinden anlamlı 1 Mayıs sözleri ve mesajları için detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
1 Mayıs sözleri ve mesajları, bugüne anlam katacak. Bu yıl Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla görseller, mesajlar ve anlamlı sözler aracılığıyla kutlanacak olan 1 Mayıs, pek çok kişinin gündemini oluşturacak. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda binlerce işçi ve emekçinin yanı sıra, siyaset, sanat ve spor dünyasından pek çok isim mesaj paylaşımlarını gerçekleştiriyor. İşte, birbirinden anlamlı 1 Mayıs mesajları ve sözleri alternatifleri
1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ
Yüz karası değil, kömür karası; Böyle kazanılır ekmek parası.” İşçinin ve Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun! 1Mayıs evde tek başına bırakamayacağı bebeğini alıp dünyayı sırtına alan Annenin tertemiz alın teridir.
"Sen karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel O başkası yok mu bir yanındakine veriyor Derken karanfil elden ele.... (Edip Cansever)" 1 Mayıs kutlu olsun el ele...
Emek hayattır gün gelir hatıra olur.....
Bir haykırıştır #1Mayıs. Bir varoluş, bir hatırlanıştır. Bizi biz yapan emekçilerin gününü kutluyorum.
Tüm farkı yaratan emektir!
Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan #1Mayıs ’ımız kutlu olsun.
Emek her koşulda sermayeden bağımsızdır, ondan önceliklidir ve ondan üstündür. Emek olmadan sermaye olmaz. Sermaye ancak emeğin meyvesidir.
Emeğin önemini ve değerini bilen emeğe saygısı olan herkesin #1Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.
Ekmeğini helalinden kazanan Ve kazandığı ile yetinen tüm emekçi kardeşlerimizin günü kutlu olsun.
2
1 Mayıs evde tek başına bırakamayacağı bebeğini alıp dünyayı sırtına alan Annenin tertemiz alın teridir.
Her zaman ve her koşulda hayatın devamı için emek veren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.
Üreten, hayat veren, alın teriyle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.
Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.
Ülkemizin kalkınması ve geleceği için emeğini ortaya koyan, yüreğinde vatan sevgisi ile çalışıp, memleketimize değer katan tüm vatandaşlarımızın #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için canla başla alın ve akıl teri döken; güçlü Türkiye'nin mimarları işçi ve emekçi kardeşlerimin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.
Bugün özel bir gün alın terinin gerçek sahiplerinin günü #1Mayıs emek ve dayanışma günü kutlu olsun.
İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz.
Emeğin, alınterin var olduğu yerde, paylaşma adil olur.Saygı ve sevgi olur.Bugün günlerden #1Mayıs
3
Oysa dünya, işçilerin omuzları üstünde durur. Kıpırdasın da gör.
Adil ve eşit bir düzen için dayanışmanın günü #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun!
Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için canla başla alın ve akıl teri döken; güçlü Türkiye'nin mimarları işçi ve emekçi kardeşlerimin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.
İşçilikte cinsiyet eşitsizliğinin, emeğin sömürülmediği çocuk işçilerin olmadığı #1Mayıs kutlu olsun !
4
Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…
Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…
”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…
ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.
1 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum
5
Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.
*”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…
Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.
Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…