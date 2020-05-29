1 Haziran'da nereler açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran normalleşme takvimi açıkladı
Corona virüsü normalleşme takvimi ikinci adımında 1 Haziran'da açılacak olan yerler belli oldu. Perşembe günü Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran tarihi itibariyle, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını, restoran ve kafe gibi yerlerin yeniden faaliyet vereceğini söyledi. Buna göre kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşte, normalleşme takvimiyle 1 Haziran'da nereler açılacak? sorusunun cevabı...
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1 Haziran Pazartesi günü nereler açılacak? sorusu Kabine Toplantısı sonrasında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, normalleşme takviminin detayları açıkladı. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. İşte, kaldırılan yasakların detayları.
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1 HAZİRAN'DA NERELER AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldırılan yasaklar hakkında şunları söyledi;
Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.
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Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.
Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.
Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir.
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Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabileceğine değinen Erdoğan, tüm bu konularla ilgili ayrıntılı açıklamaların ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.