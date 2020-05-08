0 14, 15 20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, yarın mı? 20 yaş altı bu hafta sonu sokağa çıkabilecek mi?
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması öncesi, 20 yaş altı sokağa çıkma izninin ne zaman uygulanacağı kafa karışıklığına neden oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, 0 14, 15 20 yaş olmak üzere iki farklı yaş grubu sokağa çıkma izni kapsamında dışarı çıkabilecekler. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni bu hafta sonu mu uygulanacak? 0 14, 15 20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, yarın çıkabilecekler mi? İşte, çocukların ve gençlerin sokağa çıkma izni hakkında yayınlanan genelgeden bazı detaylar.
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Korona virüsü nedeniyle önlemler devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kapsamında olanların sokağa çıkma iznine tabi tutulduğunu duyurdu. Bu bilgilere göre, 0-14 yaş arası ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde dışarı çıkabilecek. Normalleşme sürecinin kademe kademe uygulanacağının açıklanmasıyla, 20 yaş altı gençler yarın mı sokağa çıkacak? sorusunun yanıtı gündeme geldi. İşte, çocuklar için sokağa çıkma izni hakkında ayrıntılar.
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0 14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı çocuklar ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınladı. Genelgede, cumhurbaşkanlığı kabinesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtildi.
Genelgeye göre, sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü dışarı çıkabileceği ifade edildi.
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20 YAŞ ALTI BU HAFTA SONU DIŞARI ÇIKACAK MI?
Aynı genelge kapsamında, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verileceği ifade edildi.
Bakanlık valiliklerden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınmasını istedi.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 'nci maddesi gereğince idari işlem uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.
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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.