0 14, 15 20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, yarın mı? 20 yaş altı bu hafta sonu sokağa çıkabilecek mi?

0 14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? İçişleri Bakanlığı çocuklar ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınladı. Genelgede, cumhurbaşkanlığı kabinesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtildi.



Genelgeye göre, sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü dışarı çıkabileceği ifade edildi.