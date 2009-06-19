Feng Shui nedir?

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FENG SHUI TARÄ°HÄ°:Feng Shui, Ã‡in'de yaklaÅŸÄ±k 4000 yÄ±ldan beri uygulanmaktadÄ±r. YÃ¼zyÄ±llar boyunca Ã‡in Ä°mparatorluÄŸunun Ã¼st dÃ¼zey insanlarÄ± tarafÄ±ndanfeng shui yÃ¶ntemleri kullanÄ±ldÄ±. Tang Daynasti dÃ¶neminden son Ching Ä°mparatorluÄŸuna kadar Ã§ok Ã¶nemli rolÃ¼ oldu. O dÃ¶nemlerde Feng Shui MastÄ±rlarÄ± Ã§ok iyi korunurdu. Hatta bilgilerini baÅŸkalarÄ±na kullanmasÄ±nlar diye Ã¶lÃ¼mle bile cezalandÄ±rÄ±lÄ±rdÄ±. Ä°lk Ming Ä°mparatoru, Chu Yuan Chuan, genÃ§lik dÃ¶nemlerini, dilenci, fakir, hÄ±rsÄ±z biri olarak geÃ§irdi. Fakat babasÄ±nÄ±n mezarÄ±ndaki Ã§ok kuvvetli feng shui sayesinde son MoÄŸol imparatorunu tahtÄ±ndan indirerek baÅŸa geÃ§tiÄŸi sÃ¶ylenmektedir. Hatta tahta geÃ§tikten sonra tÃ¼m feng shui mastÄ±rlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ¼mle cezalandÄ±rmÄ±ÅŸ ve yanlÄ±ÅŸ yazdÄ±rarak hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± feng shui kitaplarÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeye daÄŸÄ±ttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ming Ä°mparatoru Yong Le, Pekin'de Yasak Åžehri ("Forbidden City") inÅŸa ederken, mimarlar daÄŸÄ±tÄ±lan yanlÄ±ÅŸ feng shui kitaplarÄ±ndaki Ã¶ÄŸretileri kullandÄ±lar. YapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n yapÄ±lar kÄ±sa bir sÃ¼re sonra yerle bir oldu. 16.yy'da ManÃ§urya'lÄ±lar Ming imparatorluÄŸunu sona erdirdiklerinde, yanlÄ±ÅŸÂ Â Â uygulanmÄ±ÅŸ olan feng shui Ã¶ÄŸretileri problem yaratmaya devam etti. Bu problemler imparator Chien Lung'un ÅŸahsi ilgisi ile tekrar ortayaÂ Â Â Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± doÄŸru feng shui uygulamalarÄ±yla ve yeniden baÅŸarÄ±yÄ± yakalamasÄ±yla sona erdi. Bu dÃ¶nemde yaÅŸayan insanlarÄ±n mutlu ve verimliÂ yaÅŸadÄ±klarÄ± sÃ¶ylenir. Sonraki dÃ¶nemin mastÄ±rlarÄ± kendi formÃ¼llerini gizli tuttular ve en yakÄ±n dostlarÄ±, akrabalarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kimseye sÃ¶ylemediler. Â Bu formÃ¼ller dÃ¶nem dÃ¶nem deÄŸiÅŸikliÄŸe uÄŸrayarak gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar gelmiÅŸtir ve uygulanmaktadÄ±r. Bu uygulamalar Ã¼Ã§ ana okulun Ã¶ÄŸretileri Ã§erÃ§evesinde olmaktadÄ±r: 1- Åžekil Okulu (From School) 2- Pusula Okulu (Compass School) 3- Siyah Åžapka Okulu(Black Sect(Hat) Tibetan Buddist School) Feng Shui 100% hayatÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek diye birÅŸey yoktur. Zaten uygulandÄ±ktan sonra etkisinin gÃ¶rÃ¼lmesi zaman alÄ±r.Feng Shui uzmanlarÄ± zenginliÄŸin kiÅŸiden kiÅŸiye farklÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylerler. Bu da Ã¶ncelikle insanÄ±n doÄŸuÅŸtan gelen ÅŸansÄ±nÄ±n derecesine baÄŸlÄ±dÄ±r. Bir de sizin kendi yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸansÄ±nÄ±z vardÄ±r. Ä°ÅŸte, feng shui size bu ÅŸansÄ± kullanma yolunu gÃ¶steriyor. Bundan dolayÄ± feng shui, hayatÄ±nÄ±zda pozitif enerji yaratmanÄ±z iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir teknik olarak tanÄ±mlanÄ±r. HayatÄ±nÄ±zÄ± bir anda deÄŸiÅŸtiren sihirli bir deÄŸnek deÄŸildir.DoÄŸru uygulandÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli ve olumlu sonuÃ§larÄ± hayatÄ±nÄ±za bir ÅŸekilde yansÄ±yacaktÄ±r. Ben bunu yaklaÅŸÄ±k 11 sene yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m Malezya'da kendi Ã§evremde gÃ¶rdÃ¼m. Kendi evime uyguladÄ±ÄŸÄ±mda da gÃ¶rdÃ¼m. BirkaÃ§ sene Ã¶ncesine kadar feng shui BatÄ±'da hiÃ§ bilinmiyordu. Fakat insanlar yaÅŸadÄ±klarÄ± ortamlarda bu dengeyi yakalayÄ±p, maddi olarak da faydasÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼kleri zaman bu ilgi baÅŸladÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼nyanÄ±n gizli kalmÄ±ÅŸ yÃ¶nlerini feng shui sayesinde Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlÄ±yoruz. YaÅŸam konusunda ki endiÅŸelerimizi bir an iÃ§in bir tarafa bÄ±rakÄ±p, etrafÄ±mÄ±zÄ± Ã§eviren enerjilere bir baÅŸka bakmayÄ± deneyelim. DÃ¼nyamÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼nmeyen gÃ¼Ã§lerinin, gizli kalmÄ±ÅŸ potansiyellerini arttÄ±rarak hayatÄ±mÄ±za olumlu yeni bir yÃ¶n vermeyi deneyelim. Feng Shui'nin sÃ¶zlÃ¼k anlamÄ± "rÃ¼zgar" ve "su" dur. DoÄŸayÄ± etkileyen iki akÄ±cÄ± gÃ¼Ã§ olarak tanÄ±mlanÄ±r. Feng Shui, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§ ve dÄ±ÅŸ mekanlarda hayatÄ±mÄ±zÄ± etkileyecek olumlu etkenlerin arttrÄ±lmasÄ±nÄ±, olumsuz etkenlerinde Ã¶nlenmesini gÃ¶steren yÃ¶ntemlerdir. KÄ±sacasÄ± Feng Shui, doÄŸanÄ±n gÃ¼Ã§lerini ve enerjisini yÃ¶nlendirme sanatÄ±dÄ±r. Bu yÃ¶ntemleri kullanarak evren ile denge iÃ§inde yaÅŸamayÄ± saÄŸlayabiliriz. Feng Shui yÃ¶ntemlerini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mekanda ve iÅŸyerimizde uygulayarak, ÅŸansÄ±mÄ±zÄ±n artmasÄ±nÄ±, pozitif enerjinin yayÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ oluruz. Feng Shui'ye gÃ¶re ÅŸans 3 grupta toplanÄ±r ve buna KOZMÄ°K ÃœÃ‡LÃœ adÄ± verilir. DoÄŸuÅŸtan Gelen Åžans (DeÄŸiÅŸmez) Ä°nsanÄ±n Kendi YarattÄ±ÄŸÄ± Åžans(DeÄŸiÅŸir) DÃ¼nyevi Åžans(DeÄŸiÅŸir) Ä°nsanlar bir ÅŸansla dÃ¼nyaya gelirler. Buna KADER denir ve bu kaderi deÄŸiÅŸtirmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. DeÄŸiÅŸtiremediÄŸimiz kaderin dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer ÅŸanslarÄ±n kontrolÃ¼ bizim elimizdedir. Ä°nsanlar Ã§alÄ±ÅŸarak, iyi bir eÄŸitimle ve akÄ±llarÄ±nÄ± kullanarak kendi ÅŸanslarÄ±nÄ± yaratÄ±rlar ve Bu ÅŸansÄ±n kontrolÃ¼ mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Olumsuz yÃ¶nlerini, Feng Shui uygulayarak olumlu hale getirebiliriz. DoÄŸada varolan enerjileri aktive ederek dÃ¼nyevi ÅŸansÄ±mÄ±zÄ± arttÄ±rabiliriz Neden bazÄ± aileler diÄŸerlerinden daha fazla zenginleÅŸir? Neden bazÄ± ÅŸirketler bÃ¼yÃ¼rken diÄŸerleri kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼r ve kÃ¶tÃ¼ duruma dÃ¼ÅŸer? Neden bazÄ± insanlarÄ±n hayatlarÄ±nda olumlu olaylar yaÅŸanÄ±rda, bazÄ±larÄ± herÅŸeylerini kaybeder? Ã‡in'liler bu sorulara Feng Shui teknikleri ile bir aÃ§Ä±klama getirirler; Pozitif ve Negatif enerjilerin insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± olumlu ve olumsuz yÃ¶nde etkilediÄŸine inanÄ±rlar. Feng Shui'yu doÄŸru olarak uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takdirde kendimizde ve aile bireylerimizde olumlu sonuÃ§lar gÃ¶receÄŸiz. BÃ¶yle bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan yola Ã§Ä±karak, hiÃ§ kimse Feng Shui hakkÄ±nda bilgi edinmeme isteÄŸini duyamaz. Feng Shui bize yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mekandaki, iÅŸyerimizdeki yani Ã§evremizdeki etkenleri olumlu yÃ¶nde nasÄ±l kullanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¶ÄŸretir. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mekanda Ã§evremizde bizi etkileyen ve devamlÄ± hareket eden kozmik, metafiziksel enerji vardÄ±r. Bu enerjinin adÄ± "Chi"dir. Chi atmosferde sessizce ve gÃ¶rÃ¼nmeden sÃ¼rekli dolaÅŸÄ±r, Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Ã‡in'liler bu gÃ¼cÃ¼ "Ejderha'nÄ±n kozmik nefesi" olarak tanÄ±mlarlar. Feng Shui bu enerjiyi bize en faydalÄ± olacak ÅŸekilde kullanmayÄ± gÃ¶sterir.

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