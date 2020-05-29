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Evdehayat
Haber Giriş: 29.05.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Yaz domatesleri geliyor, soğuk domates çorbası hazırlıkları başlasın

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Yaz domatesleri geliyor, soğuk domates çorbası hazırlıkları başlasın
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Yaz mevsimi demek domates demek. Mis gibi lezzetli domateslerle yapabileceğinizin bir sınırı yok ama özellikle domates çorbalarının tadına doyum olmaz. “Yazın sıcakta ne çorbası” derseniz sizin için nefis bir soğuk domates çorbası tarifimiz var. İşte hem çok pratik hem de çok lezzetli soğuk domates çorbası tarifi…

Malzemeler:

3 adet domates

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil dolmalık biber

1 adet kapya biberi

4 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

Domateslerin kabuklarını soyun ve iri iri doğrayın.

Soğan, sarımsak, biber, domates ve diğer tüm malzemeleri robottan çekerek püre haline getirin.

İçine galeta unu, elma sirkesi, zeytinyağı ile damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.

Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

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