Yaz domatesleri geliyor, soğuk domates çorbası hazırlıkları başlasın

Malzemeler:

3 adet domates

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil dolmalık biber

1 adet kapya biberi

4 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

Domateslerin kabuklarını soyun ve iri iri doğrayın.

Soğan, sarımsak, biber, domates ve diğer tüm malzemeleri robottan çekerek püre haline getirin.

İçine galeta unu, elma sirkesi, zeytinyağı ile damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.

Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.