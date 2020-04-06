Waffle'ın müdavimleri burada buluşuyor! İşte ev yapımı waffle tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

2 yemek kaşığı çikolata kreması

2 yemek kaşığı fındık kreması

10 adet çilek

3 adet muz

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı dövülmüş fındık

Yarım yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Nasıl yapılır?

Waffle’ın hamuru için şeker ve yumurtayı derin bir kasede iyice köpürene ve rengi açılana kadar çırpın.

Süt, sıvı yağ, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip çırpmaya devam edin.

Azar azar un ekleyerek krep hamurundan daha koyu kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Son olarak tuzu da ekleyip karıştırdıktan sonra hamurunuzu buzdolabına kaldırın ve en az yarım saat dinlendirin. Waffle hamuru ne kadar uzun süre dinlenirse kıvamı ve lezzeti o kadar yerinde olur.

Geldik waffle’ın pişirilmesine… Waffle makinesini (ya da waffle’ı pişirmek için kullanacağınız tost makinesi veya tavayı) güzelce kızdırın. Eğer yüzeyi yapışmaz maddeyle kaplı değilse iyice yağlayın.

Hazırlayıp dinlendirdiğiniz waffle hamurunu bir kepçeyle döküp kapağını kapatın.

Sıcaklığı orta seviyede tutun ve waffle’ınızın pişme durumunu arada kontrol edin. Tavada pişiriyorsanız hamuru alt üst ederek pişirin.

Hamur hafif ılınınca üzerine çikolata sosu, meyve dilimleri ve dilediğiniz diğer malzemeleri ilave edin. Dilerseniz açık halde dilerseniz sandviç şeklinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…