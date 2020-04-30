Veganlar ve vejetaryenler yaşadı! İşte enfes falafel tarifimiz

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 demet maydanoz

Bir tutam kişniş

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2-3 yemek kaşığı un

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Sosu için:

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tahin

Nasıl yapılır?

Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup doğrayın.

Maydanoz ve kişnişin de yaprak kısımlarını ayırın.

Un hariç bütün malzemeyi mutfak robotuna ekleyin ve biraz pütürlü kalacak şekilde çekin.

Ardından unu da ilave edin ve kıvamı koyulaşana kadar.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin ve derin yağda kızartın.

Sosu için bir kasede tahin, limon suyu ve yoğurdu güzelce çırpın.

Sosunuz hazır olunca falafellerin üzerine gezdirebilir ya da yanında sos olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…