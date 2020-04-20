Ütü kireci nasıl temizlenir? İşte püf noktalar…

Zaman içinde buharlı ütülerde kireç birikebilir. Kireç düzenli temizlenmezse ütüden kahverengi su ve sızıntılar gelir. İşte bu nedenle ütü bakımı ve kirecinin temizliği ihmal edilmemelidir.

-Ütü kirecini temizlemeden önce ütünün prize takılı olup olmadığı kontrol edilmelidir. İçindeki su haznesi boşaltılmalıdır.

-En sık kullanılan kireç temizleme yöntemlerinden biri limon tuzudur. Bir cezvenin içinde bir bardak kadar su kaynatılır, içine bir miktar limon tuzu atılır. Kaynayan su ütünün haznesine dökülür. Ütü çalıştırılır ve iyice ısındığında buhar düğmesine birkaç kere basılır. Ütü sonrasında prizden çıkarılır. Soğuduktan sonra ıslak temiz bir bezle güzelce silinir. Bu yöntem ütünün içindeki tüm kireci söker atar.

-Bir diğer yöntemde beyaz sirkeden faydalanabilirsiniz. Bir kaba su koyulur. İçine birkaç yemek kaşığı beyaz sirke eklenir. Sirkeli su ütünün su haznesine boşaltılır. Ütü, prize takılır. Tam olarak ısındıktan sonra birkaç kez buhar verme işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında ütü prizden çıkarılır. İçindeki sirkeli su boşaltıldıktan sonra temiz bir bezle silinir. Sirke kokusu sizi biraz rahatsız edebilir ancak ütü birkaç kere kullanıldıktan sonra geçecektir.