Toplanın evde tazecik ramazan pidesi yapıyoruz!
Ekmek hayatımızda çok önemli bir yere sahip ama ramazan ayı geldi mi elimiz ekmeğe gitmez oluyor. Çünkü ramazan pidesi var! Her şeyiyle ramazanın en sevilen adetlerinden biri olan pideyi evinizde de kolayca yapabilir, iftarda sahurda sıcacık pidenin keyfini çıkarabilirsiniz. İşte mis gibi ev yapımı ramazan pidesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Malzemeler:
3 su bardağı un
Yarım su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı ılık su
Yarım paket instant maya
1 çay kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
Yarım yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı su
Susam
Çörekotu
Nasıl yapılır?
Su ve sütü bir kasede karıştırın.
İçine mayayı ve toz şekeri ekleyip karıştırarak mayayı eritin.
Mayanın canlanması için 5 dakika kadar bekleyin.
Sıvı yağı da ekleyip karıştırın.
Son olarak unu ve tuzu ilave edip pürüzsüz bir hamur elde edene dek yoğurun.
Hamurunuzu nemli bir bezin altında yarım saat kadar dinlendirin.
Mayalanan hamuru yağlı kağıt serilmiş tepsiye aktarıp elinizle hafifçe bastırarak açın.
Hamuru yeniden mayalanması için 15 dakika da tepside bekletin.
Bu esnada fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Yumurta sarısı, yoğurt ve sıvı yağı çırpın.
Pidenin üzerine tırnaklarınız ya da bıçak ucuyla baklava deseni yapın.
Hazırladığınız yumurtalı sosu hamurun üzerine güzelce sürün.
Çörekotu ve susam serpip tepsiyi fırına verin.
Pideleriniz kabarıp üstleri kızardığında servise hazırdır. Afiyet olsun…
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