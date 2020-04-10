Süet ayakkabı bakımı ve temizliği nasıl yapılır?

Süet ayakkabıları temizlerken uygulanması gereken birkaç püf noktasını sizin için araştırdık.

- Süet ayakkabının yıkanması kumaşının sertleşmesine neden olur. Ayrıca ıslak bir bezle silmek de ayakkabının kalitesini bozabilir. Bunun yerine ayakkabı spreyi gibi materyallerle temizlemeyi tercih edebilirsiniz.

- Ayakkabınızın rengi değişmiş veya solmuş ise ilk önce temizleme spreyi ile temizleyin. Ardından süet ayakkabılara özel boyalarla boyayabilirsiniz. Ayrıca, süet silgisi de ayakkabınızı her gün temizlemenizi kolaylaştırabilir.

- Hassas bir yapıya sahip olan süet ayakkabıların bakımı ve temizliğinde kendine uygun özel malzemeler tercih edilmeli. Böylece ayakkabınızın zarar görmesini engelleyebilirsiniz.