MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriSüet ayakkabı bakımı ve temizliği nasıl yapılır?
GeriEvdehayat Süet ayakkabı bakımı ve temizliği nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 10.04.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Süet ayakkabı bakımı ve temizliği nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süet ayakkabı bakımı ve temizliği nasıl yapılır?
Abone Olgoogle-news

Şık görünümünden dolayı süet ayakkabılar çok sık tercih ediliyor. Fakat, bu ayakkabıların kumaşından dolayı temizliği biraz uğraştırıcı olabiliyor. Süet ayakkabı bakımı ve temizliği ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

Süet ayakkabıları temizlerken uygulanması gereken birkaç püf noktasını sizin için araştırdık.

- Süet ayakkabının yıkanması kumaşının sertleşmesine neden olur. Ayrıca ıslak bir bezle silmek de ayakkabının kalitesini bozabilir. Bunun yerine ayakkabı spreyi gibi materyallerle temizlemeyi tercih edebilirsiniz.

- Ayakkabınızın rengi değişmiş veya solmuş ise ilk önce temizleme spreyi ile temizleyin. Ardından süet ayakkabılara özel boyalarla boyayabilirsiniz. Ayrıca, süet silgisi de ayakkabınızı her gün temizlemenizi kolaylaştırabilir.

- Hassas bir yapıya sahip olan süet ayakkabıların bakımı ve temizliğinde kendine uygun özel malzemeler tercih edilmeli. Böylece ayakkabınızın zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

Eşyalarınızı kolayca dezenfekte edin!
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle