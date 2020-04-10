Süet ayakkabı bakımı ve temizliği nasıl yapılır?
Şık görünümünden dolayı süet ayakkabılar çok sık tercih ediliyor. Fakat, bu ayakkabıların kumaşından dolayı temizliği biraz uğraştırıcı olabiliyor. Süet ayakkabı bakımı ve temizliği ile ilgili bilgileri sizin için derledik.
Süet ayakkabıları temizlerken uygulanması gereken birkaç püf noktasını sizin için araştırdık.
- Süet ayakkabının yıkanması kumaşının sertleşmesine neden olur. Ayrıca ıslak bir bezle silmek de ayakkabının kalitesini bozabilir. Bunun yerine ayakkabı spreyi gibi materyallerle temizlemeyi tercih edebilirsiniz.
- Ayakkabınızın rengi değişmiş veya solmuş ise ilk önce temizleme spreyi ile temizleyin. Ardından süet ayakkabılara özel boyalarla boyayabilirsiniz. Ayrıca, süet silgisi de ayakkabınızı her gün temizlemenizi kolaylaştırabilir.
- Hassas bir yapıya sahip olan süet ayakkabıların bakımı ve temizliğinde kendine uygun özel malzemeler tercih edilmeli. Böylece ayakkabınızın zarar görmesini engelleyebilirsiniz.
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