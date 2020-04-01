Strese iyi gelen 5 harika koku

Yasemin

Yasemin uçucu yağı üzerinde yapılan çok fazla bilimsel çalışma bulunmasa da harika aroması ile bilinen en iyi canlandırıcı ve rahatlatıcı etkili yağlardan biridir. Yasemin yağı depresif ruh haline iyi geliyor, enerji veriyor. Yasemin yağını duşta kullanabilir, kendinizi kötü hissettiğinizde vücudunuzu bu yağ ile ovabilirsiniz. Hatta bir buhurdanlık edinip, tüm evinizi yasemin kokusu ile doldurabilirsiniz.

Lavanta

Lavanta yağı, üzerinde en çok çalışma yapılmış esansiyel yağdır. Araştırmalar, lavanta yağının kan basıncını düşürdüğünü, beyin dalgalarında ölçülebilir değişiklikler meydana getirdiğini ve sinir sistemini sakinleştirdiğini ortaya koydu. Lavanta aynı zamanda uykusuzluğa da iyi geliyor, depresyon ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı oluyor.

Bergamot

İtalyan halk tıbbında kullanılan bergamot yağının kaygıyı ve gerilimi azalttığına dair birçok çalışma bulunuyor. Araştırmalara göre, bergamot yağı kan basıncını düşürüyor, stresi ve kronik ağrıları azaltıyor.

Misk ada çayı

Hemen hepimizin mutfağında yer alan ada çayı ile akraba bir bitki olan misk ada çayı yağının diş tedavisi sırasında hastaların rahatlamasına yardımcı olduğu biliniyor. Öte yandan yapılan çalışmalar, bu esansiyel yağın antidepresan benzeri bir etkiye sahip olduğunu söylüyor.

Ylang ylang

Güneydoğu Asya’da tropik bir ağacın çiçeklerinden elde edilen ylang ylang yağı, Asya topraklarında alternatif tıpta da kullanılıyor. Kan dolaşımına etki ederek kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor, sinir sistemini yatıştırıyor, hem zihinsel hem de bedensel rahatlama sağlıyor.