Son dönemlerin en popüler tatlısı Tarte Tatin'ı evde yapalım mı?

Malzemeler:

Hamuru için:

2 su bardağı un

Yarım çay bardağı pudra şekeri

1 tutam tuz

1 paket vanilin

125 gram tereyağı

4-5 yemek kaşığı soğuk su

Karameli için:

1,5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı krema

1 yemek kaşığı tereyağı

Dolgusu için:

4-5 adet elma (dilerseniz armut, mürdüm eriği gibi meyveler de kullanabilirsiniz)

Nasıl yapılır?

Unu, pudra şekerini, tuzu ve vanilini derin bir kasede karıştırın.

Küp küp doğradığınız tereyağını una ekleyin ve elinizle yağı çok fazla ezmeden ovalayarak karıştırın.

Üzerine soğuk suyu ilave edip tüm malzemeyi toparlanana kadar yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Bu esnada elmaları soyup dilimleyin ve kararmamaları için limonlu suya alın.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Toz şekeri tencerede kısık ateşte karıştırmadan eritin.

Şeker eriyip altın rengi olunca krema ve tereyağını ilave edip karameli ocaktan alın.

Sürekli karıştırarak yağ ve kremayı da şekerde eritin.

Elmaları 26 santimetre genişliğindeki kalıbın ya da döküm tavanın dibine yerleştirip üzerine karameli dökün.

Kalıbı fırına verip 15 dakika kadar elmaları pişirin. (Arzu ederseniz çubuk tarçın, yıldız anason gibi baharatlarla lezzeti farklılaştırabilirsiniz.)

Bu sürenin sonunda kalıbı fırından çıkarıp ılınması için 10-15 dakika kadar bekletin.

Bu esnada hamuru buzdolabından çıkarıp merdaneyle 28 santimetre çapında açın.

Hamuru elmaların üzerine kapatıp kenarlarını içe kıvırarak elmaların çevresinde bir çerçeve oluşturun.

Hamurun üzerini çatalla delip kalıbı yeniden fırına verin ve 25-30 dakika daha pişirin.

Hamur kızarınca tatlıyı fırından çıkarıp 10 dakika kadar dinlendirin.

Servis tabağına ters çevirerek çıkardığınız tatlıyı dilimleyip tabaklara alın. Afiyet olsun…