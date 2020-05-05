Şimdi tam zamanı: Evdeyken şekeri bırakmak için ipuçları

Dünya Sağlık Örgütü, insan vücudunun günde yalnızca 6 çay kaşığı şekere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalar ise birçoğumuzun günde 22 çay kaşığı şeker tükettiğini ortaya koyuyor. Aradaki fark oldukça fazla değil mi? Peki şekerden uzaklaşmak için neler yapmalı? İşte size evdeyken şekeri bırakmanıza yardımcı olacak ipuçları...

Pozitif olun

Şekeri bırakmaya karar verdiğinizde dünyanın sonu gibi davranmayın. Şekerden uzak durmak, bir daha lezzetli ve tatlı şeyler yiyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Şekeri sağlıklı olmak adına bıraktığınızı ve şekersiz yapılan binlerce leziz tarif olduğunu unutmayın. Tatlılar da dahil!

Mutfak raflarını temizleyin

"Evdekileri tüketeyim, şekeri sonra bırakırım" diye düşünmeyin. Şekeri bırakmaya karar verdiğinizde mutfak raflarınızı elden geçirin. Mutfağınızdaki kek, kurabiye, tatlı, abur cubur, kahvaltılık gevrekler, hazır meyve suları ve rafine şeker içeren ne varsa eleyin. Canınız tatlı istediğinde şekerli gıdalardan uzak durabilmenin yolu bu adımdan geçiyor.

"Hayır" diyin

Bu adım çok önemli. Aklınızda sizi kandırmaya çalışan "Hadi bir taneden bir şey olmaz" diyen ses "Hayır" demeyi öğrenin. Öte yandan evdekilerin size uzattığı şekerli gıdaları da reddetmeyi başarın. Mutfağınızda çiğ fındık, çiğ badem, hurma gibi şeker ihtiyacınızı giderecek atıştırmalıklar bulundurun.

Etiket okumayı öğrenin

Market alışverişi yaparken etiket okumayı alışkanlık haline getirir. Hazır satılan gıdalar yüksek oranda şeker içerebilir. Aynı şey diyet ürünler için de geçerli. Alışveriş sırasında şeker oranı az ya da şeker içermeyen ürünleri alırsanız yaklaşık % 50 daha az şeker tüketebilirsiniz.

Bol su için

Su içmenin fayda sağlamadığı herhangi bir şey var mı? Uzmanlar, düzenli su içmenin önemini her fırsatta dile getiriyorlar. Su içmek, tatlı krizlerinin önüne geçeceği gibi vücuttaki şekeri atmaya da yardımcı olur.