Saçlarınızı yıpratacak 4 günlük saç rutini
Evde gün içinde farkında olmadan yaptığımız rutinler saçlarımıza birçok zarar verebilir. Son derece kırılgan bir yapıya sahip olan saçlarımıza daha özenli davranmak için özellikle bu alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor.
1- Saçları ıslakken taramak
En çok yapılan hatalardan biri saçları ıslak taramak. Bu hata saçlarınızın zayıflamasına ve kırılmasına yol açar. Tarayıp, şekillendirmek için iyice kurumalarını beklemenizi öneririz.
2- Islak saçla uyumak
Evet hayat hızlı akıyor ve bize çok az zaman kalıyor. Anlıyoruz ama saçlarımızı kurutmak için beklemek yerine ıslakken uyumaya çalışmak köklerden ucuna kadar tüm saç bölgelerinde zarara yol açıyor. Saç diplerindeki yağ bezelerinin ve saçı besleyen hücrelerin oluşumuna neden olan oksijenin saçlara ulaşmasını engellediğiniz gibi beklemediğiniz yerlerden kırılmalarına da neden olabilirsiniz.
3- Islakken kurutmak
Kısacası saçınızı ıslakken rahat bırakın. Bir süre kendiliğinden süzülsün ve kurusun. Pamuklu, yumuşak bir havlu ile fazla suyunu aldıktan ve biraz kendiliğinden kuruduktan sonra kurutma makinesini kullanmanınza fayda var. Bir öneri daha. Makinenizin en sıcak ayarını saç uçları için, orta ayarını da kökler için kullanmayı unutmayın.
4- Saç koruyucuları unutmayın
Yaz aylarının gelmesiyle saçlarımız yoğun bir güneş ışığı altında kalacak. Saçlarımızı bu yıpratıcı süreçten korumak için doğal içerikli saç koruyucu kremler ve spreylerden yararlanabilirsiniz. Özellikle uzun saatler dışarıda olacak olanlar saç bakımını aksatmamalıdır.
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