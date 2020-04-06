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Evdehayat
Haber Giriş: 06.04.2020 - 23:18,Son Güncelleme:/

Saçlarınızı yıpratacak 4 günlük saç rutini

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Saçlarınızı yıpratacak 4 günlük saç rutini
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Evde gün içinde farkında olmadan yaptığımız rutinler saçlarımıza birçok zarar verebilir. Son derece kırılgan bir yapıya sahip olan saçlarımıza daha özenli davranmak için özellikle bu alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor.

1- Saçları ıslakken taramak

En çok yapılan hatalardan biri saçları ıslak taramak. Bu hata saçlarınızın zayıflamasına ve kırılmasına yol açar. Tarayıp, şekillendirmek için iyice kurumalarını beklemenizi öneririz.

2- Islak saçla uyumak

Evet hayat hızlı akıyor ve bize çok az zaman kalıyor. Anlıyoruz ama saçlarımızı kurutmak için beklemek yerine ıslakken uyumaya çalışmak köklerden ucuna kadar tüm saç bölgelerinde zarara yol açıyor. Saç diplerindeki yağ bezelerinin ve saçı besleyen hücrelerin oluşumuna neden olan oksijenin saçlara ulaşmasını engellediğiniz gibi beklemediğiniz yerlerden kırılmalarına da neden olabilirsiniz.

3- Islakken kurutmak

Kısacası saçınızı ıslakken rahat bırakın. Bir süre kendiliğinden süzülsün ve kurusun. Pamuklu, yumuşak bir havlu ile fazla suyunu aldıktan ve biraz kendiliğinden kuruduktan sonra kurutma makinesini kullanmanınza fayda var. Bir öneri daha. Makinenizin en sıcak ayarını saç uçları için, orta ayarını da kökler için kullanmayı unutmayın.

4- Saç koruyucuları unutmayın

Yaz aylarının gelmesiyle saçlarımız yoğun bir güneş ışığı altında kalacak. Saçlarımızı bu yıpratıcı süreçten korumak için doğal içerikli saç koruyucu kremler ve spreylerden yararlanabilirsiniz. Özellikle uzun saatler dışarıda olacak olanlar saç bakımını aksatmamalıdır.

Saç konusunda en sık yapılan hatalarSaç bakımı, en az cilt bakımı kadar önemli. Ancak farkında olmadan saçlarımıza zarar verebiliyoruz. Bazen doğru diye yaptığımız şeyler saçlarımızın zayıflamasına, dökülmesine neden olabiliyor.
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