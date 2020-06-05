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Haber Giriş: 05.06.2020 - 08:49,Son Güncelleme:

Saatiniz sizi 'elinizi yıkayın' diye uyaracak

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Saatiniz sizi 'elinizi yıkayın' diye uyaracak
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Samsung'un akıllı saatlerine özel olarak geliştirdiği yeni uygulaması Hand Wash, özellikle koronavirüsten sonra iyiden iyiye önemi artan hijyen konusunda kullanıcılara destek olacak. Belli aralıklarla ellerin yıkanmasını teşvik edecek olan uygulamanın kullanımı da ücretsiz.

Samsung Hand Wash isimli uygulama, akıllı saatleri hijyen bekçisine çeviriyor ve özellikle de ellerin belirli aralıklarla yıkanması konusunda destek oluyor. El yıkamaya başlamadan önce saatinize dokunuyor, ardından 25 saniye sayacı geriye sayıyor. Yani 25 saniye boyunca elinizi yıkamanız gerekiyor. Böylece aslında el yıkamaya ne kadar vakit ayırdığınızı da görebiliyorsunuz.

Uygulama, el yıkama hatırlatıcısı olarak görev yapsa da, aslında ellerin yıkanması için daha fazla zaman ayrılması gerektiğine vurgu yapacak ve 25 saniye kuralını kullanıcılara kazandırmaya çalışacak.

Galaxy Store'dan indirilebilen uygulama Galaxy Watch ve Gear cihazlarda çalışabiliyor.

Ancak Samsung bu konuda yalnız değil. Daha önce de Fitbit akıllı saatleri, sağlıklı yaşam özelliklerinin yanına el yıkamayı hatırlatan bir uygulamayı da eklemişti.

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