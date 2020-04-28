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Evdehayat
Haber Giriş: 28.04.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Red Dead Redemption 2 ücretsiz oluyor

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Red Dead Redemption 2 ücretsiz oluyor
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175’in üzerinde ödülün sahibi olan ve birçok profesyonel oyuncu tarafından son zamanların en gerçekçi açık dünya oyunu olarak gösterilen Red Dead Redemption 2, 7 Mayıs’ta konsol için Xbox Game Pass platformuna eklenecek.

Red Dead Redemption 2, serinin ilk oyunundan sonra yıllar boyu oyuncular tarafından dört gözle beklendi ve satışa çıktığında da büyük bir başarı gösterdi. Bu nedenle zaman içinde pek çok platform için satışa sunulan oyun, bu kez Xbox sahiplerini sevindirecek. Zira oyun, Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz bir hale gelecek. 

Oyunun piyasaya sürülme tarihinden itibaren birçok incelemeye konu olan efsanevi oyun Red Dead Redemption 2, macera sever oyuncuların yakından bildiği bir oyun. Xbox Game Pass platformuna üye oyuncular ek ücret ödemeden Red Dead Redemption 2’ye erişim sağlayabilecek. 

Red Dead Redemption 2 ücretsiz oluyor

NBA 2K20, PES 2020, Forza Horizon 4, Gears 5 gibi birçok oyun da Xbox Game Pass bünyesinde bulunuyor. 

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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