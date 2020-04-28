Red Dead Redemption 2 ücretsiz oluyor

Red Dead Redemption 2, serinin ilk oyunundan sonra yıllar boyu oyuncular tarafından dört gözle beklendi ve satışa çıktığında da büyük bir başarı gösterdi. Bu nedenle zaman içinde pek çok platform için satışa sunulan oyun, bu kez Xbox sahiplerini sevindirecek. Zira oyun, Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz bir hale gelecek.

Oyunun piyasaya sürülme tarihinden itibaren birçok incelemeye konu olan efsanevi oyun Red Dead Redemption 2, macera sever oyuncuların yakından bildiği bir oyun. Xbox Game Pass platformuna üye oyuncular ek ücret ödemeden Red Dead Redemption 2’ye erişim sağlayabilecek.



NBA 2K20, PES 2020, Forza Horizon 4, Gears 5 gibi birçok oyun da Xbox Game Pass bünyesinde bulunuyor.