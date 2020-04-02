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Evdehayat
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:21,Son Güncelleme:/

PlayStation oyun fiyatları Türkiye'de indirime girdi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PlayStation oyun fiyatları Türkiye'de indirime girdi
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Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4 serisi için satışa sunulan oyunların fiyatlarında bugün indirime gidildi. İşte evde karantinadayken mutlaka göz atmanız gereken ve indirimli fiyatlarıyla dikkat çeken PS4 oyunları...

Sony, bazen globalde bazen de ülkeye özel oyun fiyatlarında zaman zaman indirime gidiyor. Bu kez şirket, Türkiye özelinde bir dizi oyunun fiyatını PlayStation Store üzerinden indirimli fiyatlarla satmaya başladı. Oyuncuların yüksek fiyatları nedeniyle uzak durduğu ve indirim beklediği bazı oyunlar da oyuncuların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Örneğin Star Wars Jedi: Fallen Order isimli oyun, indirim sonrası 399 TL'den 179 TL'ye inerken, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ise 669 TL yerine 239 TL'ye satılmaya başladı. Resident Evil 2'nin fiyatı ise 100 TL'nin de altına düşerek 84 TL oldu.

İndirim kampanyası bazı oyunlar için 16 Nisan, bazıları için ise 30 Nisan'da sona erecek. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda sonsuz fayda var. İşte indirime giren oyunlardan öne çıkanlar:

Star Wars Jedi: Fallen Order 179,00 TL
Red Dead Redemption 2: Ultimate Editon 239,00 TL
Resident Evil 2 84,00 TL
The Witcher 3 GOTY Edition 64,00 TL

PlayStation oyun fiyatları Türkiyede indirime girdi

Days Gone  134,00 TL
Devil May Cry 5  84,00 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm  84,00 TL
Dark Souls III  49,00 TL
Bloodborne GOTY Edition  64,00 TL
Tomb Raider: Definitive Edition  22,00 TL
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition  85,47 TL
Middle-Earth: Shadow of War Nihai Sürüm  114,00 TL
Death Stranding  179,00 TL
FIFA 20  171,60 TL

PlayStation oyun fiyatları Türkiyede indirime girdi


GTA V Premium Online Edition  79,60 TL
Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition  114,00 TL
NBA 2K20  134,00 TL
Mortal Kombat 11  114,00 TL
A Way Out  64,00 TL
Monster Hunter: World  64,00 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition  84,00 TL
Diablo III: Eternal Collection  76,20 TL
The Crew 2 Deluxe Edition  64,00 TL
Kingdom Hearts III  89,70 TL
A Plague Tale: Innocence  84,00 TL
No Man's Sky  79,00 TL
Ace Combat 7: Skies Unknown 114,00 TL
Code Vein -- 134,00 TL
Project Cars 2 Deluxe Edition  79,00 TL
GRID -- 84,00 TL
Control Digital Deluxe Edition  209,40 TL
DOOM -- 36,00 TL
Batman: Arkham Collection  114,00 TL
The Last of Us Remastered  49,00 TL
Tekken 7 Rematch Edition  79,00 TL
The Surge 2  129,50 TL
Mafia III  49,00 TL
Fallout 4 GOTY Edition  84,00 TL
Vampyr  64,00 TL
Gravity Rush Remastered  49,00 TL
Yakuza Kiwami  33,60 TL

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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