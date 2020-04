PlayStation oyun fiyatları Türkiye'de indirime girdi

Sony, bazen globalde bazen de ülkeye özel oyun fiyatlarında zaman zaman indirime gidiyor. Bu kez şirket, Türkiye özelinde bir dizi oyunun fiyatını PlayStation Store üzerinden indirimli fiyatlarla satmaya başladı. Oyuncuların yüksek fiyatları nedeniyle uzak durduğu ve indirim beklediği bazı oyunlar da oyuncuların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Örneğin Star Wars Jedi: Fallen Order isimli oyun, indirim sonrası 399 TL'den 179 TL'ye inerken, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ise 669 TL yerine 239 TL'ye satılmaya başladı. Resident Evil 2'nin fiyatı ise 100 TL'nin de altına düşerek 84 TL oldu.

İndirim kampanyası bazı oyunlar için 16 Nisan, bazıları için ise 30 Nisan'da sona erecek. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda sonsuz fayda var. İşte indirime giren oyunlardan öne çıkanlar:

Star Wars Jedi: Fallen Order 179,00 TL

Red Dead Redemption 2: Ultimate Editon 239,00 TL

Resident Evil 2 84,00 TL

The Witcher 3 GOTY Edition 64,00 TL





Days Gone 134,00 TL

Devil May Cry 5 84,00 TL

God of War Dijital Deluxe Sürüm 84,00 TL

Dark Souls III 49,00 TL

Bloodborne GOTY Edition 64,00 TL

Tomb Raider: Definitive Edition 22,00 TL

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition 85,47 TL

Middle-Earth: Shadow of War Nihai Sürüm 114,00 TL

Death Stranding 179,00 TL

FIFA 20 171,60 TL







GTA V Premium Online Edition 79,60 TL

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition 114,00 TL

NBA 2K20 134,00 TL

Mortal Kombat 11 114,00 TL

A Way Out 64,00 TL

Monster Hunter: World 64,00 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 84,00 TL

Diablo III: Eternal Collection 76,20 TL

The Crew 2 Deluxe Edition 64,00 TL

Kingdom Hearts III 89,70 TL

A Plague Tale: Innocence 84,00 TL

No Man's Sky 79,00 TL

Ace Combat 7: Skies Unknown 114,00 TL

Code Vein -- 134,00 TL

Project Cars 2 Deluxe Edition 79,00 TL

GRID -- 84,00 TL

Control Digital Deluxe Edition 209,40 TL

DOOM -- 36,00 TL

Batman: Arkham Collection 114,00 TL

The Last of Us Remastered 49,00 TL

Tekken 7 Rematch Edition 79,00 TL

The Surge 2 129,50 TL

Mafia III 49,00 TL

Fallout 4 GOTY Edition 84,00 TL

Vampyr 64,00 TL

Gravity Rush Remastered 49,00 TL

Yakuza Kiwami 33,60 TL