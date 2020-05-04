Patatesler kızardı, sosisler pişti! O halde gelsin mayonez tarifi

Mayonez tarifi

Malzemeler:

2 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı ayçiçeği yağı (ya da buna benzer başka bir kokusuz sıvı yağ)

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Dilerseniz hardal, sarımsak ya da kokulu otlar

Nasıl yapılır?

Yumurta sarılarını, limon suyunu ve tuzun yarısını bir kasede güzelce çırpın.

Karışıma damla damla sıvı yağ ilave edip çırpmayı sürdürün.

Yağ ve yumurta kıvam alıp rengi beyazlaşmaya başladığında yağ miktarını artırarak eklemeye ve çırpmaya devam edin.

Tuzun kalan yarısını da ekleyip yağ bitene kadar çırpmayı sürdürün. Mayoneziniz hazır!

Şipşak mayonez tarifi

Eğer vaktiniz 30 saniye içinde de mayonez yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 küçük su bardağı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Yumurtayı beyazıyla birlikte ağzı geniş bir kavanoza kırın.

İçine diğer malzemeleri de ekleyip el mikseri ile çırpın. Mikser yoksa kapağını kapatıp hızla çalkalayın.

Mayoneziniz çok kısa bir süre içinde hazır olacak. Afiyet olsun.