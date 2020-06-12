Paça çorbası öyle faydalı ki…
Paça çorbası, küçükbaş hayvanların baş ve ayak kısımlarının bazı işlemlerden geçmesi ile elde ediliyor. Paça çorbasının içinde bulunan protein, kolesterol ve kolajenler bu çorbayı daha zengin hale getiriyor.
İşte paça çorbasının faydaları…
Paça çorbası kemik hastalıklarına yararlıdır
Genellikle halk arasında kırık tedavileri için tavsiye ediliyor. Fakat bu bilimsel olarak açıklanmış bir gerçek değil.
Gelişmekte olan çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kemik gelişimine katkı sağlar.
Kemik erimesi ve kas ağrıları gibi şikayetleriniz varsa düzenli olarak tüketilmesi bu ağrılarınıza iyi gelecektir.
Eklem sıvılarına koruyucudur
Dizlerde sıvı kaybı sık rastlanılan problemlerdendir. Sıvı kaybı önemsenmediğinde kireçlenmeye kadar ilerleyebiliyor. Paça çorbası bu sıvılar için koruyucu bir destektir.
Paça çorbasının antibiyotik özelliği mevcut
Mevsim geçişlerinde hastalıklar iyice artıyor. Eğer vücut direnciniz az ise bu hastalıklar kaçınılmaz hale geliyor. Paça çorbası vücut direncini arttırmada en büyük destekçilerdendir.
Anemi hastalıklarına iyi gelir
Doktorlar anemi(kansızlık) hastalarına bol bol paça çorbası tüketmelerini öneriyor.
Kelle paça kalori bakımından zengin bir besin... Bu nedenle kilo problemi olanların çok sık bu çorbayı tüketmesi önerilmiyor. Kolesterol açısından da zengin olan paça çorbası kolesterolü yüksek olanlar için tavsiye edilmiyor. Aşırı tüketiminde kalpte yağlanmaya yol açabiliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa paça çorbası tüketmeden önce uzmana danışmanızda fayda var.
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