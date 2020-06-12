Paça çorbası öyle faydalı ki…

İşte paça çorbasının faydaları…

Paça çorbası kemik hastalıklarına yararlıdır

Genellikle halk arasında kırık tedavileri için tavsiye ediliyor. Fakat bu bilimsel olarak açıklanmış bir gerçek değil.

Gelişmekte olan çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kemik gelişimine katkı sağlar.

Kemik erimesi ve kas ağrıları gibi şikayetleriniz varsa düzenli olarak tüketilmesi bu ağrılarınıza iyi gelecektir.

Eklem sıvılarına koruyucudur

Dizlerde sıvı kaybı sık rastlanılan problemlerdendir. Sıvı kaybı önemsenmediğinde kireçlenmeye kadar ilerleyebiliyor. Paça çorbası bu sıvılar için koruyucu bir destektir.

Paça çorbasının antibiyotik özelliği mevcut

Mevsim geçişlerinde hastalıklar iyice artıyor. Eğer vücut direnciniz az ise bu hastalıklar kaçınılmaz hale geliyor. Paça çorbası vücut direncini arttırmada en büyük destekçilerdendir.

Anemi hastalıklarına iyi gelir

Doktorlar anemi(kansızlık) hastalarına bol bol paça çorbası tüketmelerini öneriyor.

Kelle paça kalori bakımından zengin bir besin... Bu nedenle kilo problemi olanların çok sık bu çorbayı tüketmesi önerilmiyor. Kolesterol açısından da zengin olan paça çorbası kolesterolü yüksek olanlar için tavsiye edilmiyor. Aşırı tüketiminde kalpte yağlanmaya yol açabiliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa paça çorbası tüketmeden önce uzmana danışmanızda fayda var.