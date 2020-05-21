Normalleşme sürecinde aile bütçesini yönetme ipuçları

- Bir aylık gelir-gider tablosu oluşturun. Bu sayede harcamaları rahatlıkla görebilir ve harcamalarınıza yön verebilirsiniz.

- Normalleşme sürecinde mümkün olduğu kadar borçlanmamaya dikkat edin. Pandemi sonrası dönemde de temel ihtiyaçlarınız, fatura ve gıda gibi temel ihtiyaçlarınız harcama listenizde birincil sırada olsun.

- Alışveriş yaparken kredi kartına yüklenmeyin. Kart harcamalarınızı minimum seviyede tutun. Eğer kullanmadığınız kartınız varsa hem gereksiz yere aidat ödememek hem de zor durumda kaldığınızda yeni bir karta borçlanmamak için kapatın.

- Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlayın. Böylece sadece evin ihtiyaçlarını almış olursunuz, daha fazla para harcamazsınız.

- Ay başında gelir-gider tablosu hazırlarken, az da olsa bir miktar para kenara koymaya çalışın.

- Her ne kadar normalleşme başlasa da bu normalleşmenin eski hayatımıza birden dönüş olmadığını unutmayın, temkinli davranmaya devam edin.