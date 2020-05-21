Normalleşme sürecinde aile bütçesini yönetme ipuçları
Tüm hayatımızı etkileyen koronavirüs salgını, yerini yavaş yavaş normalleşmeye bırakıyor. Karantina döneminde başlayan ekonomik sorunlar, normalleşme sürecinde de devam ediyor. Peki bu süreçte aile bütçesi nasıl yönetilmeli? İşte ipuçları...
- Bir aylık gelir-gider tablosu oluşturun. Bu sayede harcamaları rahatlıkla görebilir ve harcamalarınıza yön verebilirsiniz.
- Normalleşme sürecinde mümkün olduğu kadar borçlanmamaya dikkat edin. Pandemi sonrası dönemde de temel ihtiyaçlarınız, fatura ve gıda gibi temel ihtiyaçlarınız harcama listenizde birincil sırada olsun.
- Alışveriş yaparken kredi kartına yüklenmeyin. Kart harcamalarınızı minimum seviyede tutun. Eğer kullanmadığınız kartınız varsa hem gereksiz yere aidat ödememek hem de zor durumda kaldığınızda yeni bir karta borçlanmamak için kapatın.
- Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlayın. Böylece sadece evin ihtiyaçlarını almış olursunuz, daha fazla para harcamazsınız.
- Ay başında gelir-gider tablosu hazırlarken, az da olsa bir miktar para kenara koymaya çalışın.
- Her ne kadar normalleşme başlasa da bu normalleşmenin eski hayatımıza birden dönüş olmadığını unutmayın, temkinli davranmaya devam edin.
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