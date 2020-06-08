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Evdehayat
Haber Giriş: 08.06.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Nemlendirici ve besleyici muz maskesi tarifi

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Nemlendirici ve besleyici muz maskesi tarifi
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Çağımızda artık güzellik ve genç görünüm çok değerli... Peki ama siz cilt sağlığı ve güzelliğiniz için doğru adımlar atıyor musunuz acaba? Unutmayın ki aynaya baktığınızda ışıl ışıl bir cilt görmek istiyorsanız, öncelikle ona değer vermelisiniz!

Su içmek her mevsim cilt sağlığı açısından önemlidir. Nemsizlik cildin düşmanıdır ve cildi kurutur. Cildinizin mevsim değişimlerine karşı dirençli olması için mutlaka su tüketmelisiniz.

Yorgunlukta, uyku geldiğinde ya da gözler kaşındığında onları ovuşturmak herkesin yaptığı bir harekettir. Gözlerinizin etrafındaki deri çok ince olduğundan ileri geri ovmak, çizgilerin oluşmasına sebep olur. Olduğunuzdan yaşlı görünmek istemiyorsanız bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarmalısınız.

Muz cilt güzelliği için muhteşem bir besindir.

Muzun içerisindeki bazı vitamin ve mineraller cildi güzelleştirir ve parlaklık verir.

Özellikle muzun içeriğinde bulunan B vitamini yaşlanmaya karşı etkilidir ve yine muzdaki potasyum kuru cildi nemlendirir.

MUZ MASKESİ TARİFİ

  • Ezilmiş muzu krema ile karıştırın.
  • Yüzünüze bu karışımı sürün.
  • 30 dakika bekletin.
  • Bu maske yüzünüzü nemlendirecek, besleyecek ve yumuşatacaktır.
Saçlarınız için doğal maske ve vitaminli serum tarifleri!Saçınızın ihtiyaç duyduğu nem ve bakımı sağlayacak, dökülmelere karşı saç köklerinizi güçlendirecek saç maskesi ve vitaminli saç serumlarını evde hazırlamak çok kolay. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesi ve vitaminli saç serumu tarifleri.
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